Забыл выпить таблетки. Путин заявил, что «юридически» Германия все еще под оккупацией США 25 января, 18:01 Владимир Путин решил рассказать об «истории» студентам МГУ (Фото:Alexei Danichev/REUTERS/NV)

Российский диктатор Владимир Путин решил в очередной раз заняться историческими манипуляциями, заявив, что Германия якобы все еще находится под оккупацией США.

Об это он сказал на встрече со студентами МГУ в Москве.

Глава кремлевского режима напомнил, что по итогам Второй мировой войны Германия была оккупирована и поделена на четыре сектора, которые контролировали США, СССР, Великобритания и Франция.

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Однако дальнейшая трактовка событий с его стороны оказалась полнейшим бредом.

По словам Путина, несмотря на то что СССР сделала ГДР одним из своих сателлитов, а ФРГ стало свободным государством, США «не оформили прекращение оккупационного статуса» Германии.

«Советский союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные штаты — нет. И, строго говоря, формально, юридически на территории Федеративной республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть, их там очень много», — поделился он своими пропагандистскими измышлениями.

В то же время, почему СССР так и не вернул Германии ее Кенигсберг, превратив его в «российский» Калининград, Путин не рассказал.