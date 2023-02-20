С ракетой под мышкой. Гигантский Путин на карнавале в Италии стал символом войны и разрушений — видео

20 февраля, 16:50
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Работа получила название «Дети Путина» (Фото:Коллаж NV)

Работа получила название «Дети Путина» (Фото:Коллаж NV)

Российский диктатор Владимир Путина во время карнавала в Италии стал символом войны и разрушений.

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Соответствующее видео с ежегодного Carnevale di Larino 2023 было обнародовано в соцсетях.

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На нем видно передвижную платформу под названием «Дети Путина», на которой гигантский глава кремлевского режима верхом на танке разрушает жилые дома, держа при этом под мышкой одну из своих ракет, а внизу находится маленькая девочка, закрывающая глаза своему игрушечному мишке, чтобы тот не видел происходящего вокруг ужаса.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1627681698602262528?s=46&t=4PKtmxpKLmzVnfUhjpevzQ
Carnevale di Larino/Facebook
Фото: Carnevale di Larino/Facebook

Таким образом участники карнавала решили еще раз напомнить европейцам о неспровоцированной агрессии РФ против Украины, горячая фаза которой длится уже почти год, забирая жизни тысяч ни в чем не повинных мирных жителей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Италия Карнавал Война России против Украины

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