С ракетой под мышкой. Гигантский Путин на карнавале в Италии стал символом войны и разрушений — видео 20 февраля, 16:50 Работа получила название «Дети Путина» (Фото:Коллаж NV)

Российский диктатор Владимир Путина во время карнавала в Италии стал символом войны и разрушений.

Соответствующее видео с ежегодного Carnevale di Larino 2023 было обнародовано в соцсетях.

На нем видно передвижную платформу под названием «Дети Путина», на которой гигантский глава кремлевского режима верхом на танке разрушает жилые дома, держа при этом под мышкой одну из своих ракет, а внизу находится маленькая девочка, закрывающая глаза своему игрушечному мишке, чтобы тот не видел происходящего вокруг ужаса.

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Фото: Carnevale di Larino/Facebook

Таким образом участники карнавала решили еще раз напомнить европейцам о неспровоцированной агрессии РФ против Украины, горячая фаза которой длится уже почти год, забирая жизни тысяч ни в чем не повинных мирных жителей.