«Опасный дурак без плана Б». Выводы лауреата Пулитцеровской премии о Путине нашли отклик у пользователей соцсетей

11 мая, 20:27
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Пользователи соцсетей с выводами Томаса Фридмана согласились (Фото:Скриншот с The New York Times/NV)

Пользователи соцсетей с выводами Томаса Фридмана согласились (Фото:Скриншот с The New York Times/NV)

Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман написал для The New York Times статью, в которой доходчиво объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин — «самый опасный дурак в мире».

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Анализируя ход военной кампании РФ против Украины, он делает выводы, что у главы кремлевского режима не было никакого запасного плана на случай провала этой авантюры.

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По его словам, Путин думал, что сможет «вальсируя дойти до Киева» и, захватив его за неделю, поставить там свою марионетку, положив конец любому дальнейшему расширению НАТО и ЕС, после чего «накрыл бы своей тенью всю Европу», поэтому никакого конкретного «плана Б» не подготовил.

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«План Б» Путина состоит в том, чтобы замаскировать то, что «план А» провалился. Если бы эта военная операция имела честное название, она называлась бы операция «Сохрани мое лицо». Что делает эту войну одной из самых безумных и бессмысленных войн современности: лидер разрушает гражданскую инфраструктуру другой страны до тех пор, пока она не даст ему достаточное прикрытие, чтобы скрыть тот факт, что он повел себя как полный дурак", — отмечает Фридман.

В свою очередь пользователи соцсетей его мнение по этому поводу полностью разделяют.

https://twitter.com/ElectricReborn/status/1656521725373296642
https://twitter.com/Neiswestnij/status/1656512219331346432
https://twitter.com/darmaevvv/status/1656548834711928834
https://twitter.com/irinabegun318/status/1656589157865603073
https://twitter.com/asukhynyuk/status/1656619471350398979
https://twitter.com/Mazepa_xoxol/status/1656597921985441792
https://twitter.com/VadimVa69/status/1656580910983020544
https://twitter.com/IgorBon10075342/status/1656626537402191874
https://twitter.com/VolodymyrNogas/status/1656513924219432965
https://twitter.com/SergoKor1974/status/1656501267378610179
https://twitter.com/CILbJHDlCQIAXAz/status/1656529602527862784
https://twitter.com/peresoberem_/status/1656528421151821824

В то же время некоторые отметили, что выводы Фридмана для многих были очевидны уже давно.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/gansik/status/1656556420622438400
https://twitter.com/AvidSceptic/status/1656627536900550658
https://twitter.com/ArumanS/status/1656626162062245888

Тем не менее, несмотря на то, что изложенное в статье не является чем-то новым, а лишь более внятно объясняет западной публике положение дел в войне РФ против Украины, кремлевские боты уже начали массово залетать в комментарии со своими провокациями и пропагандистскими фейками.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия NYT Пулитцеровская премия Война России против Украины

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