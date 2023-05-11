«Опасный дурак без плана Б». Выводы лауреата Пулитцеровской премии о Путине нашли отклик у пользователей соцсетей 11 мая, 20:27 Пользователи соцсетей с выводами Томаса Фридмана согласились (Фото:Скриншот с The New York Times/NV)

Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман написал для The New York Times статью, в которой доходчиво объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин — «самый опасный дурак в мире».

Анализируя ход военной кампании РФ против Украины, он делает выводы, что у главы кремлевского режима не было никакого запасного плана на случай провала этой авантюры.

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По его словам, Путин думал, что сможет «вальсируя дойти до Киева» и, захватив его за неделю, поставить там свою марионетку, положив конец любому дальнейшему расширению НАТО и ЕС, после чего «накрыл бы своей тенью всю Европу», поэтому никакого конкретного «плана Б» не подготовил.

«План Б» Путина состоит в том, чтобы замаскировать то, что «план А» провалился. Если бы эта военная операция имела честное название, она называлась бы операция «Сохрани мое лицо». Что делает эту войну одной из самых безумных и бессмысленных войн современности: лидер разрушает гражданскую инфраструктуру другой страны до тех пор, пока она не даст ему достаточное прикрытие, чтобы скрыть тот факт, что он повел себя как полный дурак", — отмечает Фридман.

В свою очередь пользователи соцсетей его мнение по этому поводу полностью разделяют.

В то же время некоторые отметили, что выводы Фридмана для многих были очевидны уже давно.

Фото: Скриншот с Twitter

Тем не менее, несмотря на то, что изложенное в статье не является чем-то новым, а лишь более внятно объясняет западной публике положение дел в войне РФ против Украины, кремлевские боты уже начали массово залетать в комментарии со своими провокациями и пропагандистскими фейками.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter