Простреленная голова Путина. Майкл Щур выпустил дизайнерские крышечки для томатного сока 3 августа, 17:25 Красивое (Фото:Майкл Щур/Twitter)

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур вместе с коллегой Мариной Радынской запустили проект под названием vlobidirka. Это крышечки для сока в форме простреленной головы российского диктатора Владимира Путина. Об этом Щур сообщил в своих соцсетях.

«Это — крышечка для томатного сока. Собственно, только для томатного. И она протекает. Потому что в ней есть дырка. То есть, это странная крышечка», — пишет ведущий.

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Позже Щур объяснил, откуда взялась идея для именно такого продукта.

У насадок на сок есть свой профиль в Instagram с примерами использования. Ведущий отмечает, что крышечка подойдет для любого сока, но «эффект эмоционально-психологического релакса и блаженной улыбки достигается только с томатным соком».

Вся прибыль от продажи крышек пойдет на потребности 112 бригады территориальной обороны Киева. Стоимость одной «влобедырки» составляет 370 гривен.

Напомним, что НВ собрал мемы, шутки и даже мультфильмы о смерти российского диктатора Владимира Путина.



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