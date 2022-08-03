Простреленная голова Путина. Майкл Щур выпустил дизайнерские крышечки для томатного сока

3 августа, 17:25
Красивое (Фото:Майкл Щур/Twitter)

Красивое (Фото:Майкл Щур/Twitter)

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур вместе с коллегой Мариной Радынской запустили проект под названием vlobidirka. Это крышечки для сока в форме простреленной головы российского диктатора Владимира Путина. Об этом Щур сообщил в своих соцсетях.

«Это — крышечка для томатного сока. Собственно, только для томатного. И она протекает. Потому что в ней есть дырка. То есть, это странная крышечка», — пишет ведущий.

Видео дня
https://twitter.com/MichaelShchur/status/1554083024186527745

Позже Щур объяснил, откуда взялась идея для именно такого продукта.

https://twitter.com/MichaelShchur/status/1554085806171688961

У насадок на сок есть свой профиль в Instagram с примерами использования. Ведущий отмечает, что крышечка подойдет для любого сока, но «эффект эмоционально-психологического релакса и блаженной улыбки достигается только с томатным соком».

Вся прибыль от продажи крышек пойдет на потребности 112 бригады территориальной обороны Киева. Стоимость одной «влобедырки» составляет 370 гривен.

Напомним, что НВ собрал мемы, шутки и даже мультфильмы о смерти российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Майкл Щур

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