Жалкое зрелище. Путин решился подпустить к себе одного из своих миньонов всего на нескольких метров — видео 27 марта, 15:47 Сам чиновник был просто-таки шокирован «отвагой» Путина (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Российская пропаганда представила ответ своего диктатора Владимира Путина на насмешки по поводу его патологического страха за собственную жизнь.

Чтобы «посрамить» своих хейтеров, глава кремлевского режима во время очередной встречи с кем-то из своих миньонов решился показательно сократить дистанцию с ним за своим гигантским столом всего до нескольких метров.

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Вероятно, таким образом он пытался продемонстрировать всем, кто сомневался в его «смелости», свою просто-таки «безрассудную отвагу».

При этом особенно забавно выглядело то, с какой нерешительностью российский чиновник приближался к Путину, отчаянно пытаясь угадать допустимое расстояние.