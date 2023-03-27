Жалкое зрелище. Путин решился подпустить к себе одного из своих миньонов всего на нескольких метров — видео

27 марта, 15:47
Поделиться:
Сам чиновник был просто-таки шокирован «отвагой» Путина (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Сам чиновник был просто-таки шокирован «отвагой» Путина (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Российская пропаганда представила ответ своего диктатора Владимира Путина на насмешки по поводу его патологического страха за собственную жизнь.

Читайте также:
«Совсем не суицидальная миссия». Расстояние между Путиным и представителями восьми стран на встрече вызвало новые вопросы о его адекватности

Чтобы «посрамить» своих хейтеров, глава кремлевского режима во время очередной встречи с кем-то из своих миньонов решился показательно сократить дистанцию с ним за своим гигантским столом всего до нескольких метров.

Видео дня

Читайте также:

Мальчик удивил своей стрессоустойчивостью (Фото:parmelx/TikTok) «Плакать или смеяться?». Беззаботность маленького украинца, в чей дом ударила ракета РФ, поразила пользователей — видео

Вероятно, таким образом он пытался продемонстрировать всем, кто сомневался в его «смелости», свою просто-таки «безрассудную отвагу».

При этом особенно забавно выглядело то, с какой нерешительностью российский чиновник приближался к Путину, отчаянно пытаясь угадать допустимое расстояние.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1640339912829304835?s=20
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X