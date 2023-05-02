Даже не понял, о чем идет речь. Путин опозорился, пытаясь притвориться «IT-специалистом» — видео 2 мая, 11:45 Ранее Путин сам признавался, что не пользуется ни мобильной связью, ни интернетом (Фото:Alexei Danichev/REUTERS/NV)

В соцсетях появилось забавное видео с нелепой попыткой российского диктатора Владимира Путина притвориться «IT-специалистом».

Обнародованные кадры были сняты во время его встречи с представителями сферы беспилотных авиационных систем.

Когда речь зашла о сетевых протоколах передачи данных, глава кремлевского режима, который, по собственному признанию, не пользуется ни мобильной связью, ни интернетом, а всю важную информацию получает в бумажных папках, явно «поплыл».

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Изо всех сил пытаясь сделать вид, будто он понимает, о чем вообще идет речь, Путин начал что-то мямлить, однако ничего внятного выдать так и не смог.

В свою очередь собеседник, не осознавая бесперспективность своих усилий, не оставлял попыток разжевывать ему суть проблемы.

«Вся система, которая сегодня сформирована, она работает на американском стыке сетевых протоколов. Поэтому мы информационно зависимы постоянно», — объяснил он своему «вождю», чем вызвал его явное раздражение.

Когда же пришло время подвести какой-то итог, Путин даже не смог внятно объяснить, понял ли он хоть что-то из того, о чем шла речь.

«Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны. Непонятно… Да, кстати говоря, и понятно. Хотел сказать „непонятно как их преодолевать“. Но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление — это крайне важно для развития этой отрасли», — резюмировал он в конце встречи.

При этом у пользователей соцсетей столь «глубокие познания» Путина в IT-технологиях вызвали лишь шквал насмешек.