Даже не понял, о чем идет речь. Путин опозорился, пытаясь притвориться «IT-специалистом» — видео

2 мая, 11:45
Поделиться:
Ранее Путин сам признавался, что не пользуется ни мобильной связью, ни интернетом (Фото:Alexei Danichev/REUTERS/NV)

Ранее Путин сам признавался, что не пользуется ни мобильной связью, ни интернетом (Фото:Alexei Danichev/REUTERS/NV)

В соцсетях появилось забавное видео с нелепой попыткой российского диктатора Владимира Путина притвориться «IT-специалистом».

Обнародованные кадры были сняты во время его встречи с представителями сферы беспилотных авиационных систем.

Читайте также:
В РФ школьник попросил Путина подписаться на свой канал, но тот даже не понял о чем речь — видео

Когда речь зашла о сетевых протоколах передачи данных, глава кремлевского режима, который, по собственному признанию, не пользуется ни мобильной связью, ни интернетом, а всю важную информацию получает в бумажных папках, явно «поплыл».

Видео дня

Изо всех сил пытаясь сделать вид, будто он понимает, о чем вообще идет речь, Путин начал что-то мямлить, однако ничего внятного выдать так и не смог.

В свою очередь собеседник, не осознавая бесперспективность своих усилий, не оставлял попыток разжевывать ему суть проблемы.

Читайте также:

В РФ разработали методичку с запрещенными оскорблениями Владимира Путина (Фото:NV) Путин — «Гитлер», «моль» и «краб». В РФ учат нейросеть находить оскорбительные мемы о своем диктаторе

«Вся система, которая сегодня сформирована, она работает на американском стыке сетевых протоколов. Поэтому мы информационно зависимы постоянно», — объяснил он своему «вождю», чем вызвал его явное раздражение.

Когда же пришло время подвести какой-то итог, Путин даже не смог внятно объяснить, понял ли он хоть что-то из того, о чем шла речь.

«Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны. Непонятно… Да, кстати говоря, и понятно. Хотел сказать „непонятно как их преодолевать“. Но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление — это крайне важно для развития этой отрасли», — резюмировал он в конце встречи.

https://twitter.com/echofm_online/status/1653046391470424068

При этом у пользователей соцсетей столь «глубокие познания» Путина в IT-технологиях вызвали лишь шквал насмешек.

https://twitter.com/kngtrbls/status/1653084385858682881
https://twitter.com/nutvox/status/1653084233806811136
https://twitter.com/AlbertAbuzarov/status/1653053076759093251
https://twitter.com/bezroda/status/1653065149354328064
https://twitter.com/yspetr/status/1653053000963825667
https://twitter.com/john_kaiff/status/1653107171612057621
https://twitter.com/9vrVUW90tBcHr3D/status/1653056595692077059
https://twitter.com/Andrew11711/status/1653053726431539202
https://twitter.com/Smerdulak/status/1653072964919738370
https://twitter.com/TomoAyu13/status/1653071815068073987
https://twitter.com/FFtqIlocAMsqmWK/status/1653082241986183171
https://twitter.com/freedomismygod2/status/1653057630930075649
https://twitter.com/vzakad/status/1653084727060971534
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Соцсети IT-технологии Санкции против России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X