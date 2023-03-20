Опустился до уровня Лукашенко. В соцсетях появилось фото попытки Путина подлизаться к Си Цзиньпину

20 марта, 14:21
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Си Цзиньпина встретили билбордами с приветствием на китайском языке (Фото:taxfreelt/Twitter)

Си Цзиньпина встретили билбордами с приветствием на китайском языке (Фото:taxfreelt/Twitter)

Оказавшись после полномасштабного вторжения в Украину в геополитической изоляции, глава Кремля Владимир Путин отчаянно пытается завлечь на свою сторону другие диктаторские режимы.

На фоне выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест российский военный преступник остро нуждается в поддержке кого-то более влиятельного, чем осажденные западными санкциями КНДР и Иран, или беларуский вассал РФ Александр Лукашенко.

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В связи с этим Путин пригласил в Москву китайского лидера Си Цзиньпина.

При этом, чтобы задобрить главу КНР, заручившись его поддержкой в противостоянии с Западом, кремлевский диктатор не постеснялся пойти на откровенное подхалимство.

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Так, на пути следования кортежа Си Цзиньпина из аэропорта Внуково были установлены билборды с приветствием на китайском языке.

«Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России», — гласит надпись.

В соцсетях отмечают, что подобным подлизыванием Путин уже опускается до уровня Лукашенко, готового на любые унижения со стороны РФ, лишь бы подольше оставаться у власти.

https://twitter.com/taxfreelt/status/1637511174429319169
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

В то же время, готов ли Си Цзиньпин вступить ради россиян в конфронтацию с Западом, подвергая Китай экономическим и политическим рискам, остается под вопросом.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Москва Си Цзиньпин

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