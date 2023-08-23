Еще один признак слабоумия? Путин «потерял» часы, забыв, на какую руку он их надел — видео

23 августа, 09:48
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Путину все труднее удерживать в голове какую-либо информацию (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Путину все труднее удерживать в голове какую-либо информацию (Фото:Скриншот видео/Twitter)

За престарелым российским диктатором Владимиром Путиным стали замечать все больше признаков возможной деменции.

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Судя по всему, ему все труднее удерживать в голове какую-либо информацию и запоминать даже самые простые вещи, как например, на какую руку он надел свои часы.

Об этом свидетельствует обнародованный в соцсетях отрывок видео с заседания российского «совета по стратегическому развитию и нацпроектам».

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В какой-то момент Путин решил узнать время, однако, когда он посмотрел на свою левую руку, то с явным удивлением обнаружил, что на ней нет часов.

Еще какое-то время он просто растеряно пялился на свою кисть, а потом сделал вид, будто ничего и не было.

Вероятно, во время заседания главе кремлевского режима стало скучно, и он снял часы и начал с ними играть, как он это часто делает с подручными предметами, а потом просто забыл, на какую руку он их вообще надел.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1694014157698318479
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Часы Конфуз деменция Война России против Украины

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