«Саммит в Мордоре». Лидерам стран СНГ в РФ подарили девять колец. Одно Путин оставил себе 27 декабря, 13:16 Единственным, кто надет кольцо от Владимира Путина сразу, оказался Александр Лукашенко (Фото:new_taras/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ, проходившего в РФ, памятные перстни.

Как видно на обнародованных снимках, кольца с символикой содружества и поздравлением с Новым годом выполнены из металла, похожего на белое и желтое золото.

Подарки получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Одно кольцо досталось также самому главе кремлевского режима Владимиру Путину.

Фото: Скриншот t.me/pul_1

Единственным, кто надел перстень сразу, оказался беларуский узурпатор Александр Лукашенко.

Пользователи соцсетей сразу же увидели в этом аналогию с произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, где Темный Властелин Саурон подарил королям людей кольца власти, чтобы в итоге подчинить их всех своей воле.