«Саммит в Мордоре». Лидерам стран СНГ в РФ подарили девять колец. Одно Путин оставил себе

27 декабря, 13:16
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Единственным, кто надет кольцо от Владимира Путина сразу, оказался Александр Лукашенко (Фото:new_taras/Twitter)

Единственным, кто надет кольцо от Владимира Путина сразу, оказался Александр Лукашенко (Фото:new_taras/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ, проходившего в РФ, памятные перстни.

Как видно на обнародованных снимках, кольца с символикой содружества и поздравлением с Новым годом выполнены из металла, похожего на белое и желтое золото.

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Подарки получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Видео дня

Одно кольцо досталось также самому главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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Скриншот t.me/pul_1
Фото: Скриншот t.me/pul_1

Единственным, кто надел перстень сразу, оказался беларуский узурпатор Александр Лукашенко.

Пользователи соцсетей сразу же увидели в этом аналогию с произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, где Темный Властелин Саурон подарил королям людей кольца власти, чтобы в итоге подчинить их всех своей воле.

https://twitter.com/taygainfo/status/1607612325250334720
https://twitter.com/mediaskat/status/1607632150442176513
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1607704142113275904
https://twitter.com/new_taras/status/1607647121447985152
https://twitter.com/KostaKrempov/status/1607665540218101760
https://twitter.com/st_smarinos/status/1607629178316247041
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Александр Лукашенко СНГ Властелин колец

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