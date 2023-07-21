Признаки деменции? Путин облажался, обсуждая с одним из своих военных преступников его детей — видео 21 июля, 13:22 Владимир Путин окончательно превратился для всех в настоящее посмешище (Фото:Скриншот видео t.me/slvn_pomet)

Слухи о серьезных проблемах со здоровьем главы кремлевского режима Владимира Путина находят все новые подтверждения.

И речь идет не только о его физическом состоянии, но и о ментальном.

После военного мятежа ЧВК Вагнера Путин начал регулярнее вылезать со своего бункера и участвовать в публичных мероприятиях в надежде убедить граждан РФ, что с ним «все в порядке», а ситуация в стране якобы под его «полным контролем».

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Однако у подобных пропагандистских уловок есть и другая сторона медали — чем чаще российский диктатор появляется на публике, тем чаще он позорится.

К примеру, во время встречи с одним из своих военных преступников Путин поинтересовался возрастом его детей, а услышав ответ, сразу же его забыл.

Так девятилетний сын оккупанта в голове престарелого узурпатора превратился в «трехлетнего», что очень хорошо демонстрирует, насколько сложно ему держать в памяти даже только что услышанную информацию.

— Сколько лет младшему?, — поинтересовался Путин.

— Младшему девять.

— А старшему?

— Старшей 23.

— Вот видите, вы с двумя детьми, младшему так вообще три годика…, — подытожил диктатор, окончательно превратившийся для всех в настоящее посмешище.