Признаки деменции? Путин облажался, обсуждая с одним из своих военных преступников его детей — видео
Владимир Путин окончательно превратился для всех в настоящее посмешище (Фото:Скриншот видео t.me/slvn_pomet)
Слухи о серьезных проблемах со здоровьем главы кремлевского режима Владимира Путина находят все новые подтверждения.
И речь идет не только о его физическом состоянии, но и о ментальном.
После военного мятежа ЧВК Вагнера Путин начал регулярнее вылезать со своего бункера и участвовать в публичных мероприятиях в надежде убедить граждан РФ, что с ним «все в порядке», а ситуация в стране якобы под его «полным контролем».
Однако у подобных пропагандистских уловок есть и другая сторона медали — чем чаще российский диктатор появляется на публике, тем чаще он позорится.
К примеру, во время встречи с одним из своих военных преступников Путин поинтересовался возрастом его детей, а услышав ответ, сразу же его забыл.
Так девятилетний сын оккупанта в голове престарелого узурпатора превратился в «трехлетнего», что очень хорошо демонстрирует, насколько сложно ему держать в памяти даже только что услышанную информацию.
— Сколько лет младшему?, — поинтересовался Путин.
— Младшему девять.
— А старшему?
— Старшей 23.
— Вот видите, вы с двумя детьми, младшему так вообще три годика…, — подытожил диктатор, окончательно превратившийся для всех в настоящее посмешище.