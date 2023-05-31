«После развала СССР… НАТО… Нас обманули»: Путин несколько минут отвечал на вопрос об атаке на Москву, но так и не ответил — видео 31 мая, 14:18 Путина спросили, как он собирается защитить Москву, а он начал рассказывать о расширении НАТО (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Беспомощность российской ПВО во время атаки беспилотников-камикадзе на Москву 30 мая оказалась для главы кремлевского режима Владимира Путина неприятной неожиданностью, в результате чего вместо внятной позиции по этому поводу он снова начал что-то мямлить о развале СССР.

Его «ответ» на вопрос пропагандистов о том, какие меры необходимо предпринять для защиты столицы РФ, и как ее гражданам следует реагировать на подобные инциденты, оказался настолько жалким, что вызвал раздражение даже среди ранее лояльного к нему населения.

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, Путин несколько минут разглагольствовал об исторической «несправедливости», «госперевороте» в Украине, «языковой общности», «антироссии», «агрессии» НАТО и прочей уже набившей оскомину чепухе, которую он так любит нести во время своих публичных выступлений.

«НАТО создавалось исключительно для борьбы с Советским союзом и Россией… Нас обманули, и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток. Да еще и до Украины добрались. Ну ладно. В 2014-м, как известно…», — завелся российский диктатор, все глубже погружая слушателей в свое больное сознание.

При этом по существу на вопрос о защите Москвы от атак беспилотников Путин так ничего и не ответил, заявив лишь, что посмотрит, «что с этим делать».

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