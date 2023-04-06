«Послы послали». Публичное унижение Путина после выступления перед дипломатами вызвало бурю насмешек 6 апреля, 12:13 Иностранные послы Путина просто проигнорировали (Фото:Скриншот видео SOTA)

Глава кремлевского режима Владимир Путин в очередной раз подтвердил свою репутацию одного из самых жалких мировых лидеров.

Накануне, 5 апреля, он попал в весьма неловкую ситуацию во время приема верительных грамот от послов 17 стран.

Закончив свою речь, Путин стал ждать, когда же ему зааплодируют, а когда этого не произошло, продолжил что-то мямлить о том, что церемония, мол, закончена… Однако и после этого столь желанной реакции присутствовавших он так и не дождался.

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Постояв еще немного в гробовой тишине, российский диктатор наконец понял, что его откровенно игнорируют, в связи с чем ему не осталось ничего другого, как просто смириться с этим и удалиться.

Такое публичное унижение военного преступника, находящегося в международном розыске за похищения украинских детей, вызвало у пользователей соцсетей настоящий восторг.

Многие также обратили внимания на жалкие оправдания Путина по поводу огромной дистанции между ним и дипломатами, которую он объяснил «санитарными нормами».