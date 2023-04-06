«Послы послали». Публичное унижение Путина после выступления перед дипломатами вызвало бурю насмешек

6 апреля, 12:13
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Иностранные послы Путина просто проигнорировали (Фото:Скриншот видео SOTA)

Иностранные послы Путина просто проигнорировали (Фото:Скриншот видео SOTA)

Глава кремлевского режима Владимир Путин в очередной раз подтвердил свою репутацию одного из самых жалких мировых лидеров.

Накануне, 5 апреля, он попал в весьма неловкую ситуацию во время приема верительных грамот от послов 17 стран.

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Закончив свою речь, Путин стал ждать, когда же ему зааплодируют, а когда этого не произошло, продолжил что-то мямлить о том, что церемония, мол, закончена… Однако и после этого столь желанной реакции присутствовавших он так и не дождался.

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Постояв еще немного в гробовой тишине, российский диктатор наконец понял, что его откровенно игнорируют, в связи с чем ему не осталось ничего другого, как просто смириться с этим и удалиться.

Такое публичное унижение военного преступника, находящегося в международном розыске за похищения украинских детей, вызвало у пользователей соцсетей настоящий восторг.

https://twitter.com/BorkanNva/status/1643615139340361736
https://twitter.com/MariaGroza3/status/1643617721777520648
https://twitter.com/Maharishi2016/status/1643848513053130752
https://twitter.com/warnurspass/status/1643883585852547073
https://twitter.com/SergSopot/status/1643718167091376128
https://twitter.com/larry_rodrigue1/status/1643687617404313623
https://twitter.com/gershura_new/status/1643728160159322112
https://twitter.com/powderslave/status/1643690967361282063
https://twitter.com/Tolyanich2/status/1643881735443169280
https://twitter.com/Svitlan91316252/status/1643861555669245952
https://twitter.com/OlegSuerte/status/1643838244046483456
https://twitter.com/AntilaSamppa/status/1643673903196151808
https://twitter.com/Knalltrauma/status/1643687938138546194
https://twitter.com/michalz00/status/1643669684951154691
https://twitter.com/tubeteika_s_ush/status/1643889915443159045
https://twitter.com/Go65Me/status/1643608129366634500
https://twitter.com/Vesel_Spokoen/status/1643607641514553348
https://twitter.com/romalebedev/status/1643632926502842368
https://twitter.com/Edemiff/status/1643605244595654657

Многие также обратили внимания на жалкие оправдания Путина по поводу огромной дистанции между ним и дипломатами, которую он объяснил «санитарными нормами».

https://twitter.com/kovgard/status/1643622896101740544
https://twitter.com/abigzolotua/status/1643624436745003010
https://twitter.com/olga_w22/status/1643616408369070081
https://twitter.com/MSajgaskina/status/1643674696880201731
https://twitter.com/9JnGdmSt89d1vho/status/1643845434799017984
https://twitter.com/bagrov21/status/1643673806387462146
https://twitter.com/DeoChoba/status/1643662155428790276
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Кремль Дипломаты Война России против Украины

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