Путин заявил, что Чубайс стал «Моше Израилевичем» — видео 12 сентября, 16:24 Путин заявил, что Чубайс «удрал» (Фото:kremlin.ru)

Российский диктатор Владимир Путин обиделся на своего бывшего соратника, экс-главу Роснано Анатолия Чубайса, сбежавшего из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом можно судить по его нытью по этому поводу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам Путина, покинув Россию, Чубайс, который на тот момент был его «специальным представителем по связям с международными организациями», уже даже успел сменить свое имя.

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При этом глава кремлевского режима утверждает, что якобы не понимает, зачем тот вообще «удрал» из РФ.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Удрал», — пожаловался Путин.

Путін образився на свого колишнього соратника, ексглаву Роснано Анатолія Чубайса, який втік із країни після початку повномасштабного вторгнення.



Про це можна судити з його скиглення з цього приводу на Східному економічному форумі pic.twitter.com/ieO7wv9Aeb — NV (@tweetsNV) September 12, 2023

О том, что Чубайс покинул РФ, стало известно в марте 2022 года.

Согласно данным израильских СМИ, в мае 2023-го он подал там прошение о предоставлении гражданства страны. В то же время сам Чубайс это отрицает.