Путин заявил, что Чубайс стал «Моше Израилевичем» — видео

12 сентября, 16:24
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Путин заявил, что Чубайс «удрал» (Фото:kremlin.ru)

Путин заявил, что Чубайс «удрал» (Фото:kremlin.ru)

Российский диктатор Владимир Путин обиделся на своего бывшего соратника, экс-главу Роснано Анатолия Чубайса, сбежавшего из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом можно судить по его нытью по этому поводу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

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По словам Путина, покинув Россию, Чубайс, который на тот момент был его «специальным представителем по связям с международными организациями», уже даже успел сменить свое имя.

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При этом глава кремлевского режима утверждает, что якобы не понимает, зачем тот вообще «удрал» из РФ.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Удрал», — пожаловался Путин.

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О том, что Чубайс покинул РФ, стало известно в марте 2022 года.

Согласно данным израильских СМИ, в мае 2023-го он подал там прошение о предоставлении гражданства страны. В то же время сам Чубайс это отрицает.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Россия Владимир Путин Анатолий Чубайс

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