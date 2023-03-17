Путин и «репа… рации». Соцсети высмеяли российского диктатора за его сказки о «голоде» в Европе

17 марта, 15:17
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Ранее Путин утверждал, что Европа якобы замерзнет без российского газа (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak/NV)

Ранее Путин утверждал, что Европа якобы замерзнет без российского газа (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak/NV)

Глава кремлевского режима Владимир Путин продолжает жить в мире своих фантазий, в которых РФ — «великая страна», а Европа либо «замерзает», либо «голодает».

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Выступая перед представителями российского бизнеса, еле выживающего под санкционным давлением коллективного Запада, он решил рассказать им о «невыносимой» жизни в странах ЕС, граждане которых, по словам диктатора, не могут купить овощи и якобы вот-вот будут выпрашивать у него репу.

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«Их руководители предлагают своим жителям вместо салата и помидор перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за ней им придется обратиться к нам», — заявил Путин.

В свою очередь в соцсетях предположили, что дряхлеющий военный преступник, скорее всего, перепутал слова репа и репарации.

https://twitter.com/BlakSeaFufleet/status/1636679074771861505

Многие также вспомнили, что прогнозы Путина о том, что Европа зимой замерзнет без российского газа, так и не сбылись.

https://twitter.com/skonsk_kille/status/1636646943463034882

Что касается репы, то, как отмечают пользователи, в Европе ее вполне хватает и без РФ, а используют это растение отнюдь не из-за дефицита других продуктов.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1636348889686048770
https://twitter.com/MishaZaretskiy/status/1636368896231112705
https://twitter.com/MangoCake2013/status/1636699089998946304

Таким образом Путин лишь в очередной раз выставил себя на посмешище, а в его сказки о «голодающей» Европе все равно никто не поверил.

https://twitter.com/Degos36174004/status/1636409030863380480
https://twitter.com/iofjGjUAZK2veU0/status/1636365159575982080
https://twitter.com/mikailme/status/1636357155853938690
https://twitter.com/dw_russian/status/1636696573743644672
https://twitter.com/o__willi__o/status/1636351733067657216
https://twitter.com/fsenaoborot/status/1636350703139528709
https://twitter.com/Djemalozieux/status/1636481358045278209
https://twitter.com/ImMinday/status/1636400846891098116
https://twitter.com/kai_cher/status/1636548513961000960
https://twitter.com/Zubrodium/status/1636424619186896921
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Евросоюз Продукты Российская агрессия Овощи Репарации Еда Война России против Украины

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