Путин и «репа… рации». Соцсети высмеяли российского диктатора за его сказки о «голоде» в Европе 17 марта, 15:17 Ранее Путин утверждал, что Европа якобы замерзнет без российского газа (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak/NV)

Глава кремлевского режима Владимир Путин продолжает жить в мире своих фантазий, в которых РФ — «великая страна», а Европа либо «замерзает», либо «голодает».

Выступая перед представителями российского бизнеса, еле выживающего под санкционным давлением коллективного Запада, он решил рассказать им о «невыносимой» жизни в странах ЕС, граждане которых, по словам диктатора, не могут купить овощи и якобы вот-вот будут выпрашивать у него репу.

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«Их руководители предлагают своим жителям вместо салата и помидор перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за ней им придется обратиться к нам», — заявил Путин.

В свою очередь в соцсетях предположили, что дряхлеющий военный преступник, скорее всего, перепутал слова репа и репарации.

Многие также вспомнили, что прогнозы Путина о том, что Европа зимой замерзнет без российского газа, так и не сбылись.

Что касается репы, то, как отмечают пользователи, в Европе ее вполне хватает и без РФ, а используют это растение отнюдь не из-за дефицита других продуктов.

Таким образом Путин лишь в очередной раз выставил себя на посмешище, а в его сказки о «голодающей» Европе все равно никто не поверил.