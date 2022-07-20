«Стол не поместился в самолет». Украинцы шутят об расстоянии между Путиным и Раиси во время их встречи в Иране 20 июля, 19:46 Встреча состоялась при каденции сами знаете кого (Фото:Facebook)

Президент России Владимир Путин 19 июля совершил первый визит в дальнее зарубежье с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он посетил Иран, где встретился с местным президентом Ибрагимом Раиси. «Продуктивные» встречи российского диктатора больше никого не удивляют, но в Сети как всегда обратили внимание на расстояние между главами государств. Мемов было не избежать, а НВ собрал самые забавные из них.

Поэт и исполнитель Сергей Жадан интерпретировал встречу по-своему.

Куда приходят россияне — там исчезают ковры, стиральные машины и холодильники. Странные традиции у орды, что скажешь.

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Ну, а правда?

«Батьку» ака президента РБ Александра Лукашенко тоже вписали в мемы. Показывает позиции.

Фото: Facebook

Альтернативная реальность.

Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел собрать грибы и прервать встречу в Иране. Ножик видите? Значит, грибы уже собраны.

Фото: Facebook

Стол в самолет просто не поместился.

Фото: Facebook

Отметим, что во время своей поездки в Иран глава кремлевского режима Владимир Путин попал в достаточно унизительную для себя ситуацию.

В рамках визита в страну, кроме переговоров с ее руководством, у него была также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако тот на нее, видимо, не спешил, из-за чего российскому диктатору пришлось его ждать.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, прибыв на место, Путин еще около минуты неуклюже топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу и недовольно поджимая губы, из-за чего выглядел еще более жалким, чем обычно.

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