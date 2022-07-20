«Стол не поместился в самолет». Украинцы шутят об расстоянии между Путиным и Раиси во время их встречи в Иране

20 июля, 19:46
Встреча состоялась при каденции сами знаете кого (Фото:Facebook)

Встреча состоялась при каденции сами знаете кого (Фото:Facebook)

Президент России Владимир Путин 19 июля совершил первый визит в дальнее зарубежье с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он посетил Иран, где встретился с местным президентом Ибрагимом Раиси. «Продуктивные» встречи российского диктатора больше никого не удивляют, но в Сети как всегда обратили внимание на расстояние между главами государств. Мемов было не избежать, а НВ собрал самые забавные из них.

Поэт и исполнитель Сергей Жадан интерпретировал встречу по-своему.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1549639899262980097

Куда приходят россияне — там исчезают ковры, стиральные машины и холодильники. Странные традиции у орды, что скажешь.

Видео дня
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid028prnk44wRDZEsCE6J8BXT1nfAuoXmfVaKiurwDogfohJTg4Zkvja3Jg9qLDqqCEBl
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid029mMYmBgUg6wFWhVdKx5TKJhnCYMgz4FzM8x6R4yuYYTJfwUDu9SmiuWBuExY3Uqrl

Ну, а правда?

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02v8g1Dt97gfHM93tNCnVmCJfC9JxDQMkWdQGdCDmxN4HdzGSCDebySSWUmvnMEJ87l

«Батьку» ака президента РБ Александра Лукашенко тоже вписали в мемы. Показывает позиции.

Facebook
Фото: Facebook

Альтернативная реальность.

Facebook
Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел собрать грибы и прервать встречу в Иране. Ножик видите? Значит, грибы уже собраны.

Facebook
Фото: Facebook

Стол в самолет просто не поместился.

Facebook
Фото: Facebook

Отметим, что во время своей поездки в Иран глава кремлевского режима Владимир Путин попал в достаточно унизительную для себя ситуацию.

В рамках визита в страну, кроме переговоров с ее руководством, у него была также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако тот на нее, видимо, не спешил, из-за чего российскому диктатору пришлось его ждать.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, прибыв на место, Путин еще около минуты неуклюже топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу и недовольно поджимая губы, из-за чего выглядел еще более жалким, чем обычно.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Иран Мемы Ибрагим Раиси

Эксклюзивы НВ

Вся судебная система Китая подчинена искусственному интеллекту (Фото:НВ)
Утопия или будущее? /
Как работают суды в Китае, где решения принимает не человек, а искусственный интеллект
20 июля, 20:03
IT-индустрия
Ярослав Юрчишин (Фото:Ярослав Юрчишин / Facebook)
«Татаровщина» /
Как заместитель главы Офиса президента «заложил три мины» в назначение руководителя САП — интервью с Юрчишиным
20 июля, 17:15
Политика
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)
«Мы создали ПВО для киберпространства» /
Интервью с Михаилом Федоровым — о боях с ФСБшными хакерами и контратаках Украины онлайн
20 июля, 11:52
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X