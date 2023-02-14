«Подражает Ким Чен Ыну». Путин подвергся насмешкам из-за своего бронепоезда 14 февраля, 13:59 Путин пересел на бронепоезд с началом полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Досье)

Российский диктатор Владимир Путин снова стал жертвой издевательств со стороны пользователей соцсетей.

На этот раз поводом стало расследования о его бронепоезде и целую сеть секретных железнодорожных станций и маршрутов, которые ведут к резиденциям главы кремлевского режима.

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В материале сообщается, что Путин начал активно ими пользоваться «по соображениями безопасности» после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Журналисты объяснили, что, поскольку сервисов для трекинга железнодорожного транспорта в режиме реального времени нет, его сложнее отследить, чем самолет.

В соцсетях подобные меры безопасности со стороны Путина вызвали насмешки и сравнение с северокорейскими диктаторами, которые также предпочитали путешествовать на дальние расстояния именно на бронепоезде.

Фото: Скриншот с Twitter

Ну вы поняли pic.twitter.com/G1RnohoW3e — Андрiй Литвинов 🇺🇦 (@napaleon1998) February 13, 2023

Фото: Скриншот с Twitter

Кажется на таком ещё один великий политик ездит, как его там

Ах да, вся семейка Кимов pic.twitter.com/GhUfLH6Loc — Dufresne (@Dufresne2015) February 13, 2023

Кроме того, согласно данным западных разведок, глава Кремля располагает, как минимум, пятью подземными бункерами, в которых отсиживается большую часть времени из-за опасений за свою жизнь.