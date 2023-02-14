«Подражает Ким Чен Ыну». Путин подвергся насмешкам из-за своего бронепоезда
Путин пересел на бронепоезд с началом полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Досье)
Российский диктатор Владимир Путин снова стал жертвой издевательств со стороны пользователей соцсетей.
На этот раз поводом стало расследования о его бронепоезде и целую сеть секретных железнодорожных станций и маршрутов, которые ведут к резиденциям главы кремлевского режима.
В материале сообщается, что Путин начал активно ими пользоваться «по соображениями безопасности» после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Журналисты объяснили, что, поскольку сервисов для трекинга железнодорожного транспорта в режиме реального времени нет, его сложнее отследить, чем самолет.
В соцсетях подобные меры безопасности со стороны Путина вызвали насмешки и сравнение с северокорейскими диктаторами, которые также предпочитали путешествовать на дальние расстояния именно на бронепоезде.
Кроме того, согласно данным западных разведок, глава Кремля располагает, как минимум, пятью подземными бункерами, в которых отсиживается большую часть времени из-за опасений за свою жизнь.