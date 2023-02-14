«Подражает Ким Чен Ыну». Путин подвергся насмешкам из-за своего бронепоезда

14 февраля, 13:59
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Путин пересел на бронепоезд с началом полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Досье)

Путин пересел на бронепоезд с началом полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Досье)

Российский диктатор Владимир Путин снова стал жертвой издевательств со стороны пользователей соцсетей.

На этот раз поводом стало расследования о его бронепоезде и целую сеть секретных железнодорожных станций и маршрутов, которые ведут к резиденциям главы кремлевского режима.

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В материале сообщается, что Путин начал активно ими пользоваться «по соображениями безопасности» после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Журналисты объяснили, что, поскольку сервисов для трекинга железнодорожного транспорта в режиме реального времени нет, его сложнее отследить, чем самолет.

В соцсетях подобные меры безопасности со стороны Путина вызвали насмешки и сравнение с северокорейскими диктаторами, которые также предпочитали путешествовать на дальние расстояния именно на бронепоезде.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/LadkinI/status/1625344045949022208
https://twitter.com/BlakSeaFufleet/status/1625444446392254464
https://twitter.com/prv1AaQ0s00ako3/status/1625386538656837633
https://twitter.com/KostaKrempov/status/1625172046169751565
https://twitter.com/antidote_ru/status/1625257152074903552
https://twitter.com/Temniy_bog/status/1625358798104809473
https://twitter.com/crueltytanya/status/1625448297379909632
https://twitter.com/DudkevicSergij/status/1625441492167802881
https://twitter.com/madstrekoza/status/1625438801265934340
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/DecayChronicles/status/1625419723675688961
https://twitter.com/greyhound949YSD/status/1625418856289431553
https://twitter.com/SegaOXO/status/1625388945113481216

Кроме того, согласно данным западных разведок, глава Кремля располагает, как минимум, пятью подземными бункерами, в которых отсиживается большую часть времени из-за опасений за свою жизнь.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Транспорт Соцсети Поезд Железная дорога Война России против Украины

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