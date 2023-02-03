Во время поездки в «Сталинград» Путин брал с собой «ядерный чемоданчик» — The Mirror

3 февраля, 12:20
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Один из охранников носил за Владимиром Путиным чемоданчик, а второй — раскладной щит (Фото:Kirill Braga/REUTERS)

Один из охранников носил за Владимиром Путиным чемоданчик, а второй — раскладной щит (Фото:Kirill Braga/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин настолько опасается за свой режим, что идет на самые абсурдные меры предосторожности для обеспечения его устойчивости.

Как сообщает The Mirror, глава Кремля берет с собой в поездки так называемый «ядерный чемоданчик».

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Во время своего визита 2 февраля в Волгоград, который был на день переименован в «Сталинград» по случаю 80-й годовщины победы СССР в одноименной битве, движение транспорта, особенно грузовиков, там ограничили, а бюджетникам дали выходные, чтобы они оставались дома.

Видео дня

https://twitter.com/dedzaebal/status/1620601193868435457

Кроме того, местным жителям запретили появляться вблизи маршрутов перемещения Путина, и даже подходить к окнам.

При этом на крышах зданий появились снайперы, а улицы патрулировали наряды силовиков с собаками.

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Однако и этого Путину показалось мало, поскольку, по данным британского издания, на торжественные мероприятия он взял с собой раскладной щит и какой-то важный чемоданчик, которые за ним везде носили двое охранников.

Kirill Braga/REUTERS
Фото: Kirill Braga/REUTERS
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Журналисты считают, что речь идет именно об устройстве, хранящем коды для приведения в действие ядерного арсенала РФ.

В то же время известно и о еще одном «чемоданчике Путина», в который он собирает свои биоматериалы во время походов в туалет, чтобы они не достались вражеским спецслужбам, поэтому, какой именно из них диктатор взял с собой в Волгоград в действительности, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Волгоград

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