Ответ может удивить. Американец посетил все страны мира и назвал свою любимую

YouTube-блогер из США Дрю Бински посетил 197 стран мира и рассказал, что его любимой является Иран, который сейчас в центре внимания новостных заголовков.

Об этом 24 июня сообщило медиа Express. Дрю Бински, который путешествует по миру, провел неделю в Иране и рассказал, что здесь добродушные люди и его везде встречали искренние улыбки.

«Западные медиа игнорируют одно: невероятную доброжелательность иранцев. Люди на улицах подходили, интересовались, кто я, как мне в Иране, и искренне хотели пообщаться», — цитирует медиа американского путешественника.

Большинство граждан страны, с которыми он общался, никогда раньше не видели американца, говорит Дрю.

Кроме того, одна местная жительница заверила, что туристы из США могут смело приезжать в Иран, где их будет ждать радушный прием. А еще она отметила, что путешествие здесь обойдется недорого, а «отношение к гостям чрезвычайное».