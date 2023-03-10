Мамкин боец. Российский рэпер Птаха опозорился с дешевой постановкой «обстрела» ВСУ — видео 10 марта, 10:34 Бойцом Птаха оказался таким же, как и рэпером (Фото:Скриншот видео t.me/war_ua2022)

Российский рэпер Птаха додумался попиариться за счет войны РФ против Украины, отправившись «на Донбасс».

Фото: Скриншот с Instagram

А поскольку оказалось, что всем на это наплевать, он решил хоть как-то подогреть интерес к своему вояжу, инсценировав исчезновение после якобы «обстрела» ВСУ.

Для этого Птаха снял на полигоне дешевое постановочное видео с выстрелами и падающей камерой, которое его PR-директор, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему подопечному, сразу же распространила среди российских пропагандистских ресурсов, заявив, что тот уже пару дней не выходит на связь.

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С одной стороны, план рэпера сработал, и о нем снова заговорили. С другой же — такой позор не остался без внимания пользователей соцсетей, насмешки которых лишь еще больше ударили по и без того давно запятнанной репутации прокремлевского скомороха.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter