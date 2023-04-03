Раскудахтались. Российский пропагандист и прокремлевский репер выясняли в прямом эфире, у кого из них «жим-жим» — видео 3 апреля, 20:20 Норкин и Птаха пытались выяснить, кто из них больший трус (Фото:Скриншот видео Ctalevar/YouTube)

Провалы ВС РФ в Украине все чаще провоцируют бурление в среде российских пропагандистов, которое приводит к взаимным нападками и обвинениям в адрес друг друга.

При этом оно уже начало выплескивается не только в личных постах, но даже на государственном телевидении.

Во время прямого эфира так называемого «политического ток-шоу» на одном из федеральных каналов его ведущий Андрей Норкин сцепился с прокремлевским репером Птахой, пытаясь выяснить, у кого из них больше «оч*о жим-жим».

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Отрывок с этим изумительным диалогом было обнародовано в соцсетях.

Птаха: Вы перекручиваете факты.

Норкин: Значит, в суд на меня подайте, пожалуйста.

Птаха: Посчитаю нужным — подам.

Норкин: А че, оч*о жим-жим?

Птаха: Оч*о у вас жим-жим.

Норкин: Ух ты.

Птаха: Ух ты.

Норкин: Ух ты.

Птаха: Ух ты.

Норкин: А я думал, это ваш лексикон реперский.

Птаха: А че вы кудахтаете? У нас нет жим-жим. Оч*о жим-жим. Блатная феня у вас на ушах?

Норкин: Ууу, смотри, как умеет.

Птаха: Умею!

Норкин: Смелый парень?

Птаха: Всегда был!

Норкин: А вот в суд подать на меня не можешь.

Птаха: А зачем?

Норкин: Боишься потому что.

Птаха: Кого?

Норкин: Не знаю, кого.

Птаха: Вас, что ли?

Норкин: Неее… Меня-то что бояться?

Птаха: Я кого-то здесь, вы думаете, боюсь?

Норкин: Просто боишься того, что последние твои поклонники поймут, что ты ссык*о.

Справедливости ради стоит отметить, что Птаха все же обладает некоторой долей «смелости», поскольку ранее российский репер отснял жалкую постановку о том, как он якобы «попал под обстрел ВСУ» на Донбассе, не побоявшись опубликовать этот позорный фейк у себя в соцсетях.