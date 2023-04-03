Раскудахтались. Российский пропагандист и прокремлевский репер выясняли в прямом эфире, у кого из них «жим-жим» — видео
Норкин и Птаха пытались выяснить, кто из них больший трус (Фото:Скриншот видео Ctalevar/YouTube)
Провалы ВС РФ в Украине все чаще провоцируют бурление в среде российских пропагандистов, которое приводит к взаимным нападками и обвинениям в адрес друг друга.
При этом оно уже начало выплескивается не только в личных постах, но даже на государственном телевидении.
Во время прямого эфира так называемого «политического ток-шоу» на одном из федеральных каналов его ведущий Андрей Норкин сцепился с прокремлевским репером Птахой, пытаясь выяснить, у кого из них больше «оч*о жим-жим».
Отрывок с этим изумительным диалогом было обнародовано в соцсетях.
Птаха: Вы перекручиваете факты.
Норкин: Значит, в суд на меня подайте, пожалуйста.
Птаха: Посчитаю нужным — подам.
Норкин: А че, оч*о жим-жим?
Птаха: Оч*о у вас жим-жим.
Норкин: Ух ты.
Птаха: Ух ты.
Норкин: Ух ты.
Птаха: Ух ты.
Норкин: А я думал, это ваш лексикон реперский.
Птаха: А че вы кудахтаете? У нас нет жим-жим. Оч*о жим-жим. Блатная феня у вас на ушах?
Норкин: Ууу, смотри, как умеет.
Птаха: Умею!
Норкин: Смелый парень?
Птаха: Всегда был!
Норкин: А вот в суд подать на меня не можешь.
Птаха: А зачем?
Норкин: Боишься потому что.
Птаха: Кого?
Норкин: Не знаю, кого.
Птаха: Вас, что ли?
Норкин: Неее… Меня-то что бояться?
Птаха: Я кого-то здесь, вы думаете, боюсь?
Норкин: Просто боишься того, что последние твои поклонники поймут, что ты ссык*о.
Справедливости ради стоит отметить, что Птаха все же обладает некоторой долей «смелости», поскольку ранее российский репер отснял жалкую постановку о том, как он якобы «попал под обстрел ВСУ» на Донбассе, не побоявшись опубликовать этот позорный фейк у себя в соцсетях.