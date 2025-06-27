Проводник из Укрзализныци станцевал в вагоне вместе с пассажирами и стал звездой TikTok — видео

27 июня, 15:42
Проводник УЗ станцевал вместе с пассажирами прямо в вагоне (Фото: krissswdoo/TikTok)

Один из работников Укрзализныци вместе с пассажирами превратили вагон поезда в dance-площадку и станцевали для TikTok.

Соответствующее видео 26 июня опубликовала в своих соцсетях пользовательница TikTok Кристина Свириденко.

Во время путешествия в Драгобрат один из вагонов неожиданно стал настоящей танцплощадкой. Молодежь начала веселиться под трек Love группы KAZAKY — и проводник не остался в стороне, присоединившись к зажигательным танцам.

Видео этого импровизированного рейв-вечера уже набрало более 800 тысяч просмотров и более 60 тысяч лайков за сутки.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Укрзализныця Танец TikTok

Поделиться:

