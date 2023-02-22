«Вялая угроза». На Путина обрушились новая волна насмешек после сообщений о провале испытаний ракеты Сармат 22 февраля, 12:20 Путин планировал использовать испытания ракеты для новых угроз Западу (Фото:NV)

Согласно данным телеканала CNN, Россия провалила испытания своей новой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, которые проходили 20 февраля, во время визита в Украину президента США Джо Байдена.

Как утверждалось, ее запуск должен был стать подспорьем для угроз Западу в ходе выступления кремлевского диктатора Владимира Путина перед федеральным собранием, которое проходило на следующий день, однако, по данным журналистов, все пошло не по плану.

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Сообщение об очередном фиаско россиян на фоне их военных неудач в Украине, естественно, не осталось без внимания соцсетей.

Многие пользователи предположили, что причиной провала испытаний стала отсталость российской военной промышленности и ее неспособность создавать качественные комплектующие.

Не обошлось и без намеков на проблемы с потенцией.