«Вялая угроза». На Путина обрушились новая волна насмешек после сообщений о провале испытаний ракеты Сармат

22 февраля, 12:20
Поделиться:
Путин планировал использовать испытания ракеты для новых угроз Западу (Фото:NV)

Путин планировал использовать испытания ракеты для новых угроз Западу (Фото:NV)

Согласно данным телеканала CNN, Россия провалила испытания своей новой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, которые проходили 20 февраля, во время визита в Украину президента США Джо Байдена.

Как утверждалось, ее запуск должен был стать подспорьем для угроз Западу в ходе выступления кремлевского диктатора Владимира Путина перед федеральным собранием, которое проходило на следующий день, однако, по данным журналистов, все пошло не по плану.

Видео дня

Читайте также:
«Нацисты, марсиане и теории заговора». В соцсетях издеваются над обращением «бункерного» диктатора Путина

Сообщение об очередном фиаско россиян на фоне их военных неудач в Украине, естественно, не осталось без внимания соцсетей.

https://twitter.com/ArtGartOzen/status/1628284871599853569
https://twitter.com/you_wonna_play_/status/1628284556242571266
https://twitter.com/zgldz/status/1628279092490428417
https://twitter.com/anistojanova/status/1628278654206713857
https://twitter.com/miggerrtis/status/1628290912836022273
https://twitter.com/floroflores33/status/1628289169310076928
https://twitter.com/Radmires007/status/1628292993244438529
https://twitter.com/alchemeast/status/1628308584130813953
https://twitter.com/Zloy_Peter/status/1628284189631041536
https://twitter.com/kai_cher/status/1628295512674693120
https://twitter.com/putenxuilo/status/1628321699547455488
https://twitter.com/1984bot2/status/1628296892726607872
https://twitter.com/lbspath/status/1628298535887151104

Многие пользователи предположили, что причиной провала испытаний стала отсталость российской военной промышленности и ее неспособность создавать качественные комплектующие.

Читайте также:
«Аналоговнет!». Диктатор Путин грозится развивать ядерную триаду РФ, снова хвастаясь своими ракетами
https://twitter.com/BoHorsemanJack/status/1628297095642841089
https://twitter.com/BlakSeaFufleet/status/1628312150748831744
https://twitter.com/teratr11/status/1628320535946862598
https://twitter.com/VHamalii/status/1628295041377599490
https://twitter.com/perdun91shka/status/1628292367856939009
https://twitter.com/BastaSergej/status/1628303298498265088
https://twitter.com/Lilaca37/status/1628283954221514752

Не обошлось и без намеков на проблемы с потенцией.

https://twitter.com/ajEST372/status/1628312544438779906
https://twitter.com/ananaz_life/status/1628298370791141376
https://twitter.com/Tutejszy_/status/1628292386265628672
https://twitter.com/GoldHamburgAnna/status/1628317076350795776
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Соцсети Баллистические ракеты Испытания

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X