«Ты мне должна бесплатно дать». Секс-работницы, обслуживающие российских оккупантов, раскрывают степень их деградации 18 июля, 20:11 Многие оккупанты тратят свои «путинские премии» на алкоголь и интимные услуги (Фото:NV)

Оказалось, что откровения российских захватчиков с обслуживающими их секс-работницами отлично проявляют степень их моральной деградации в результате многолетней промывки мозгов кремлевской пропаганды.

Издание The Insider пообщалось сразу с несколькими женщинами из сферы интимных услуг, которые раскрыли довольно неприглядные тайны оккупантов.

Так, оказалось, что многие из них цинично используют пропагандистский миф о «защитниках родины», которыми в РФ называют своих военных преступников, чтобы выбить себе различные «льготы».

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«Я воевал, я родину защищал, и ты мне должна либо бесплатно дать, либо меньше денег взять», — привела пример из личного опыта одна из собеседниц.

Есть среди российских солдат и такие, которые сам не понимает, за что они вообще воюют.

«В Новосибирске есть одна секс-работница, Анжела, которая работает на трассе. Она выбрала точками своей работы мобилизационные пункты и военкоматы. Там много мужчин, они хотят снять стресс, выходят из военкомата, видят Анжелу с машиной и идут к ней снимать стресс. Это такая достопримечательность… В одном из пабликов я прочитала, что на одном из снарядов, предназначенных для Украины, было написано: „За Анжелу“», — поделилась женщина.

Другая ее коллега рассказала, что некоторые российские солдаты, спускают на интим так называемые «путинские премии», которыми кремлевский режим пытается мотивировать свое «пушечное мясо».

Таким образом, несмотря на возвышенные слова о «патриотизме и долге», воевать бесплатно они не желают и хотят получать за это деньги, которые можно потратить на алкоголь и женщин.

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«Я встречалась с одним клиентом, который ушел на фронт добровольцем. Он получил путинскую премию и решил ее потратить на проституток… Он все время пил виски и слушал на YouTube пропагандистскую песню про войну. Басту или еще каких-то наших попсовиков. Говорил, что еще раз пойдет, что он должен защищать родину. Он был не буйным, но с промытыми мозгами. Вот есть ИГИЛ, которые готовят смертников, готовых себя убить, — вот он такой был. Это даже словами не передать, какой шок — видеть человека в таком состоянии», — вспоминает секс-работница.

Еще одна женщина отмечает, что многим российским захватчикам нравится, когда над ними доминируют.

«Я доминанта и осуществляю насилие в игровом формате с обязательными поглаживаниями потом. Я имею в виду: подуть на ранку, чай-кофе, налить. Они, наоборот, ищут во мне принимающую фигуру, возможно, матери», — предположила она.

При этом, по словам россиянки, некоторые военнослужащие ВС РФ не могут отказаться от интим-услуг даже на передовой.

«Одна знакомая рассказывала о таком клиенте: он звонил прямо из окопа, платил 1000 рублей за 10 минут, рассказывал свои фантазии. Связь там постоянно прерывается, только он штаны снимет в кустах — у него батарейка садится. Я недавно ее спрашивала: „Ну, что, этот товарищ продолжает тебе звонить?“. Она ответила, что перестал — может, другую нашел, может, убили», — предположила она, гадая о вероятной участи оккупанта.