«Не про**али лето только ВСУ». Украинцы рассказывают о своих впечатлениях от первого дня осени 1 сентября, 14:51 Хоть какое-то лето было (Фото:@_nas_tuSYA/Twitter)

Лето — прекрасное время года, особенно, если у вас нет «больных» географических соседей. И хотя три теплых месяца этого года были со звуком сирен, уже в 2023 украинцы готовятся встречать друг друга на пляжах Крыма. В соцсетях делятся забавными мемами, благодарят ВСУ за лето и обсуждают то, как осень уже надоела. НВ сделал подборку актуальных постов.

Блогер и политик Виталий Чепинога решил успокоить своих читателей и написал о том, что ностальгия по лету — скорее возрастное.

Писательница Татьяна Ямпольская пошутила о том, что лето не упустили только ВСУ.

Видео дня

Фото: Facebook

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков поблагодарил украинских военных за то, что это лето вообще было.

Тоже пропели это?

Кажется, писателю Остапу Украинцу надоело листать ленту соцсетей, где все посты о последнем дне лета. Это еще не декабрь со всеми итогами года, там вообще весело будет.

Украинский переводчик Илья Стронговский поделился впечатлениями о первом дне осени.

Фото: Facebook

Немного больно, да.

Коротко об украинском лете в 2022 году:

Но если вам вдруг стало грустно, что лето было такое, вот хорошее напоминание.

И да, больше никаких русифицированных городов.

Фото: Facebook

Отметим, что 1 сентября в Украине отмечают День знаний. Дети идут в школу, родители выдыхают с облегчением, а учителя готовятся вкладывать правильные мысли в светлые головы будущего нашего государства. Школьников поздравляют с праздником политики, журналисты, медийные персоны. Конечно, появилась куча мемов. НВ собрал последние посты.



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