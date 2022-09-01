«Не про**али лето только ВСУ». Украинцы рассказывают о своих впечатлениях от первого дня осени

1 сентября, 14:51
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Хоть какое-то лето было (Фото:@_nas_tuSYA/Twitter)

Хоть какое-то лето было (Фото:@_nas_tuSYA/Twitter)

Лето — прекрасное время года, особенно, если у вас нет «больных» географических соседей. И хотя три теплых месяца этого года были со звуком сирен, уже в 2023 украинцы готовятся встречать друг друга на пляжах Крыма. В соцсетях делятся забавными мемами, благодарят ВСУ за лето и обсуждают то, как осень уже надоела. НВ сделал подборку актуальных постов.

Блогер и политик Виталий Чепинога решил успокоить своих читателей и написал о том, что ностальгия по лету — скорее возрастное.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02JZAwVy6wMmBr5R3aTyKTTbdvGeCWkK75pAty3KteURqFNm7mcYVBjcveSMDRDbmpl

Писательница Татьяна Ямпольская пошутила о том, что лето не упустили только ВСУ.

Видео дня

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Фото: Facebook

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков поблагодарил украинских военных за то, что это лето вообще было.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1565016858578894849

Тоже пропели это?

https://twitter.com/andriikuzmin/status/1565223820897681408

Кажется, писателю Остапу Украинцу надоело листать ленту соцсетей, где все посты о последнем дне лета. Это еще не декабрь со всеми итогами года, там вообще весело будет.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZhzCQ4MXPAMq4Unhf6qiuxA6r5nJJxweLtZzMhca2SfZwLvejouGfvjBeuyPReXMl&id=100001515094776

Украинский переводчик Илья Стронговский поделился впечатлениями о первом дне осени.

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Фото: Facebook

Немного больно, да.

@serhio_b #літо #школа #першийклас #1вересня #клас ♬ оригінальний звук - Сергій Балуцький

Коротко об украинском лете в 2022 году:

https://twitter.com/_nas_tuSYA/status/1565073074109677573

Но если вам вдруг стало грустно, что лето было такое, вот хорошее напоминание.

https://twitter.com/KavaTusa/status/1565253255852179458

И да, больше никаких русифицированных городов.

https://twitter.com/jamaisVUideal/status/1499361234239508488
Facebook
Фото: Facebook

Отметим, что 1 сентября в Украине отмечают День знаний. Дети идут в школу, родители выдыхают с облегчением, а учителя готовятся вкладывать правильные мысли в светлые головы будущего нашего государства. Школьников поздравляют с праздником политики, журналисты, медийные персоны. Конечно, появилась куча мемов. НВ собрал последние посты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Лето Осень Реакция соцсетей

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