«Пропало все. У меня не то на суфлере». Фраза Юлии Тимошенко стала новым трендом в TikTok
Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко создала новый тренд в TikTok. Фраза из неудачного дубля записи обращения к народу в 2009 году завирусилась в приложении. «Пропало все» собрало почти 2000 видео, а НВ отобрал самые забавные.
Страшный сон интроверта.
Всегда забываешь абсолютно все, что учил.
«Пропало все».
Главное, что на украинском.
Это невозможно.
Кто в 2022 году вообще пользуется звонками?
Люди, вы прекрасны!
Для чего все мамы это делают?
Напомним, что в TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.
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