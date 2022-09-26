«Пропало все. У меня не то на суфлере». Фраза Юлии Тимошенко стала новым трендом в TikTok

26 сентября, 19:42
Поделиться:
Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко создала новый тренд в TikTok. Фраза из неудачного дубля записи обращения к народу в 2009 году завирусилась в приложении. «Пропало все» собрало почти 2000 видео, а НВ отобрал самые забавные.

Страшный сон интроверта.

@sasfancy ребят ви теж боїтесь ляпнути шось не то,шоб з вас не ржали і не подумали шо ви заіка?#українськийтікток #рекомендації ♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Всегда забываешь абсолютно все, что учил.

@stanislavgorbov

А ви такі ж ? Знайомо? Як долали бар‘єр розмовної англійської?

♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

«Пропало все».

@farmateft

♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Главное, что на украинском.

@chuba_movoluba Було таке? 🤪 #українськийтікток #господидопоможи #уменянетонасуфлёре #дорогімої #українапонадусе #українці #українськамова ♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Это невозможно.

@_egick Це треш…. #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #рекомендації #fypシ ♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Кто в 2022 году вообще пользуется звонками?

@shaksirae

для мене жиза

♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Люди, вы прекрасны!

Видео дня

@brunetkazhe #одесацеукраїна #переходжунаукраїнську ♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Для чего все мамы это делают?

@im.innai #ангельскоеличико ♬ оригинальный звук - 🚶🏻‍♂️

Напомним, что в TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Юлия Тимошенко Тренды TikTok

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X