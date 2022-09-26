«Пропало все. У меня не то на суфлере». Фраза Юлии Тимошенко стала новым трендом в TikTok 26 сентября, 19:42 Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко создала новый тренд в TikTok. Фраза из неудачного дубля записи обращения к народу в 2009 году завирусилась в приложении. «Пропало все» собрало почти 2000 видео, а НВ отобрал самые забавные.

Страшный сон интроверта.

Всегда забываешь абсолютно все, что учил.

«Пропало все».

Главное, что на украинском.

Это невозможно.

Кто в 2022 году вообще пользуется звонками?

Люди, вы прекрасны!

Видео дня

Для чего все мамы это делают?

Напомним, что в TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.



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