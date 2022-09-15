«Розпові вчит. Российские пропагандисты еще раз опозорились из-за незнания украинского языка, когда пытались создать очередной фейк 15 сентября, 21:23 Это в какой театр за 40 грн. можно? (Фото:Скриншот из «ДонПресс»)

Пропагандистское медиа ДонПресс опубликовало статью о том, что в украинских школах будто бы просят учеников «доносить» на своих родителей. В качестве доказательства они прикрепили фото стенда с объявлением, но фраза «розпові вчительке» немного сломала «хитрый» план.

"Рассказать" учительнице нужно в том случае, если у вас есть родственники из России, если родители говорят на русском языке, смотрят российское телевидение или плохо отзываются о президенте Украины Владимире Зеленском.

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Фото: Скриншот из пропагандистского СМИ

В Сети украинцы уже придумали свои варианты, но они все еще не так абсурдны как у пропагандистов РФ.

Кто-то видел Капитошку?

Напомним, что в Телеграмм-канале Минобороны РФ появилось видео «работы» вертолетов оккупантов в Запорожской области. Они якобы «обнаружили украинских десантников», пытавшихся через реку Днепр переправиться на Запорожскую АЭС и уничтожили их. Однако, по информации украинских СМИ, на самом деле вертолеты обстреляли опору моста.

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