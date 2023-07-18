«Враги сидят в Кремле». Известный z-пропагандист пошел в информационную атаку на режим Путина 18 июля, 18:13 Путин превращается для россиян в сплошное разочарование (Фото:Alexander Kazakov/REUTERS)

После подрыва 17 июля Крымского моста известный z-пропагандист Тринадцатый, которого связывают с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, разразился резкой критикой в адрес кремлевского режима.

При этом примечательно, что в своих гневных постах в Telegram он затронул и непосредственно российского диктатора Владимира Путина.

«Я никогда не ходил на выборы. Никогда. Кто их, бл*, выбирал? Хул* оно 30 лет сидит там, к креслу уже приросло! Да не буду я молчать, у меня есть полное моральное право говорить. Я воевал за эту страну, а что сделали они? Су*а, бл*, слов честно уже не находится», — признался пропагандист, хотя позже и предпочел данный пост тихо удалить.

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Фото: Скриншот t.me/Separ13_13

Поводом для такой истерики стало его недовольство тем унизительным положением, в котором по состоянию на 2023 год оказалась РФ.

Речь идет как о ее военных поражениях в Украине, так и о ситуации внутри самой России и ее позициях на мировой арене.

«Проснулся я сегодня утром, а Украина до сих пор существует, даже после их удара по Крымскому мосту. Расходимся, политики нас опять нае*али. Добро пожаловать в реальность… Не верьте никому, нас предали, враги сидят в Кремле… Рот вы мне не закроете, нас сотни тысяч, вы, бл*ди, либо принимаете наши условия, либо народ вас тупо сожрет, вас и ваших еб*ных детей. Добро пожаловать в реальность!» — констатировал возмущенный военный преступник.

Фото: Скриншот t.me/Separ13_13

Вспомнил Тринадцатый и о репрессиях, которые глава минобороны РФ Сергей Шойгу развернул против неугодных офицеров, и даже о своих коллегах с федеральных каналов.

«Генерал Суровикин под арестом, скажу простыми словами, что эти пид*ры единоросы прое*али Херсон, а все спихнули на него, а сейчас нагло врут, пи*дят, глядя нам в глаза! У них, у большей части двойное, а то и тройное гражданство!.. Чего мы ждем?.. Первый канал, Россия-24, и прочая ху*ня, это абсолютная информационная помойка. Кто это смотрит, поздравляю! Вы долб*еб! Кто там работает, тоже поздравляю! Вы предатель родины, и вскоре вы за это ответите», — написал он, закончив свой пост девизом «Груз 200 — мы вместе» с шевронов вагнеровцев, очевидно намекая, что история с мятежом Пригожина еще не закончена.

Фото: Скриншот t.me/Separ13_13

Такая же риторика наблюдается и в постах российского террориста Игоря Гиркина, который ранее выразил уверенность в том, что и его самого, и Путина, и все его окружение в итоге ждет международный трибунал.