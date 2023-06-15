Скабеевой это не понравилось. «Z-военкор» Сладков проговорился, что перед встречей с Путиным его посадили на карантин — видео

15 июня, 09:55
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Скабеева испугалась, что Сладков выдал «тайну» (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Скабеева испугалась, что Сладков выдал «тайну» (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Один из так называемых «z-военкоров» Александр Сладков признал, что перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным его и таких же, как он посадили на карантин.

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Об этом он сказал в эфире одного из федеральных каналов, комментируя контрнаступление украинской армии.

В частности, Сладков заявил, что по существу о ходе боевых действий ничего сказать не может, поскольку все это время не находился на фронте, а был на изоляции из-за параноидального страха Путина за свое здоровье.

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«Я все наступление провел в карантине. Перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе… Что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу», — признался он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом такие откровения явно не понравились пропагандистке Ольге Скабеевой, которая сразу же намекнула Сладкову, чтобы тот держал язык за зубами.

«Александр, ты сейчас никакие тайны не выдаешь?», — одернула она своего коллегу, опасаясь недовольства кремлевского режима.

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1669025851491622912
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Карантин Российская пропаганда Контрнаступление Война России против Украины

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