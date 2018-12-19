Программисты создали сервис, который за 5 секунд убирает фон на фотографиях Сегодня, 15:05 882 Цей матеріал також доступний українською Пример работы сервиса на фотографии с Романом Насировым в суде скрин сайта

Алгоритм удаляет фон с фотографий быстрее, чем это может сделать человек.

Програмисты создали бесплатный сервис remove.bg, который с помощью искусственного интеллекта убирает на картинках задний план, и делает это практически также качественно, как человек.

Если вы не умеете пользоватся масками в Photoshop, то этот сервис станет для вас спасением.

Наибольшую сложность для алгоритма составляют фотографии, в которых нет четкой грани между человеком и фоном.

Животных и растения отделять он пока не научился.