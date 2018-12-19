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Программисты создали сервис, который за 5 секунд убирает фон на фотографиях

Сегодня, 15:05
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Пример работы сервиса на фотографии с Романом Насировым в суде

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Алгоритм удаляет фон с фотографий быстрее, чем это может сделать человек.

Програмисты создали бесплатный сервис remove.bg, который с помощью искусственного интеллекта убирает на картинках задний план, и делает это практически также качественно, как человек. 

Если вы не умеете пользоватся масками в Photoshop, то этот сервис станет для вас спасением. 

Наибольшую сложность для алгоритма составляют фотографии, в которых нет четкой грани между человеком и фоном. 

Животных и растения отделять он пока не научился. 

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