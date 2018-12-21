Программист создал библиотеку с аудиокнигами на украинском языке. Она навсегда останется бесплатной Сегодня, 14:28 83 Цей матеріал також доступний українською Слухай via Facebook

В новой аудиобиблиотеке под названием Слухай уже есть 115 книг озвученных на украинском языке.

Программист под псевдонимом Макс Фрай совместно с сообществом Типичный Киев, Институтом журналистики Киевского университета им. Бориса Гринченко создал аудиобиблиотеку Слухай. В ней украинскую прозу и поэзию начитывают профессиональные актеры озвучки и известные украинцы, например, Богдан Бенюк, Даша Астафьева и Валерий Харчишин.

Проект реализован при поддержке общественного бюджета Киева, пишет издание AIN.

Макс Фрай говорит, что два года поддерживал свою аудиобиблиотеку, а когда появилась программа общественных бюджетов Киева, подал заявку, получил финансирование и создал Слухай.

Авторы проекта говорят, что он всегда будет бесплатным. А в перспективе на основе Слухай они намерены создать краудфандинговую платформу, на которой читатели могли бы сами выбирать книгу для озвучки и финансировать ее.