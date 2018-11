Программист разрушил аргумент сторонников теории плоской Земли. Он снял плоский горизонт на мяче

В мире еще есть люди, которым нужно доказывать, что Земля имеет форму шара, точнее элипса. Программист по имени Джефф внес свою лепту в пропаганду здравого смысла и сфотографировал поверхность баскетбольного мяча так, чтобы его горизонт был плоским.

В мире новую волну популярности набирает Общество плоской Земли, это люди которые пропагандируют идею того, что земля не элипс, а плоский диск, а снимки из космоса они считают подделками. Дошло до того, что американский рэпер B.o.B запустил кампанию по сбору средств на его собственные спутники, которые докажут, что Земля плоская.

Даже Илон Маск троллил их в своем Twitter.

Why is there no Flat Mars Society!?