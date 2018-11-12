12 ноября 2018, понедельник

Программист разрушил аргумент сторонников теории плоской Земли. Он снял плоский горизонт на мяче

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Теперь появятся люди, которые считают что мяч тоже плоский
UselessPickles via Imgur

Теперь появятся люди, которые считают что мяч тоже плоский

В мире еще есть люди, которым нужно доказывать, что Земля имеет форму шара, точнее элипса. Программист по имени Джефф внес свою лепту в пропаганду здравого смысла и сфотографировал поверхность баскетбольного мяча так, чтобы его горизонт был плоским.

В мире новую волну популярности набирает Общество плоской Земли, это люди которые пропагандируют идею того, что земля не элипс, а плоский диск, а снимки из космоса они считают подделками. Дошло до того, что американский рэпер B.o.B запустил кампанию по сбору средств на его собственные спутники, которые докажут, что Земля плоская. 

Даже Илон Маск троллил их в своем Twitter.

Почему же тогда не существует Общества плоского Марса?

Одним из главных аргументов "плосковеров" в спорах, является то, что мы видим плоский горизонт. 

Разработчик програмного обеспечения по имени Джефф снял с помощью макрообъектива плоский горизонт на баскетбольном мяче и опубликовал свою работу в Imgur.

Смотря на мое фото, можно представить крохотное существо, которое живет на поверхности мяча. С его точки зрения горизонт будет всегда плоским. 

 

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