21 ноября 2018, среда

Проект Ukraїner остановил монетизацию в YouTube из-за политической рекламы

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Проект Ukraїner остановил монетизацию в YouTube из-за политической рекламы
Ukrainer via Facebook

Авторы видео-энциклопедии про Украину Ukraїner решили, что их проект не должен быть площадкой для политической рекламы и отключили монетизацию на YouTube.

Об этом они написали на своей странице в Facebook. Реклама вернется после окончания предвыборных кампаний. Деньги на проект они планируют привлечь с помощью краудфандинга.

Фанаты Ukraїner положительно оценили такое решение.

Ukraїner - это проэкт и команда созданная путешественником Богданом Логвиненко. В своих роликах и видеоблогах они рассказывают про неизвестные уголки Украины и их жителей. Команда уже провела экспедиции по 14 этническим регионам.

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