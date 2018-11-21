Проект Ukraїner остановил монетизацию в YouTube из-за политической рекламы

Авторы видео-энциклопедии про Украину Ukraїner решили, что их проект не должен быть площадкой для политической рекламы и отключили монетизацию на YouTube.
Об этом они написали на своей странице в Facebook. Реклама вернется после окончания предвыборных кампаний. Деньги на проект они планируют привлечь с помощью краудфандинга.
Фанаты Ukraїner положительно оценили такое решение.
Ukraїner - это проэкт и команда созданная путешественником Богданом Логвиненко. В своих роликах и видеоблогах они рассказывают про неизвестные уголки Украины и их жителей. Команда уже провела экспедиции по 14 этническим регионам.
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