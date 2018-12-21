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Продолжение истории. Лукашенко объяснил запись "бабло, мерседесы и телки" в блокноте у чиновника

Сегодня, 12:06
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Лукашенко раскритиковал спортсменов за их мышление

Лукашенко сказал, что чиновник цитировал его. 

18 декабря белорусский телеканал ОНТ показал совещание президента Александра Лукашенко о развитии летних видов спорта. Во время трансляции оператор показал крупным планом записи одного из чиновников. Кроме заметок по теме, в нем были строки: "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...". 

Как пишет издание БЕЛТА 20 декабря на встрече с активом Минска Лукашенко прокомментировал этот инцидент. Он сказал, что чиновник цитировал его, а Лукашенко в свою очередь говорил о мышлении современных белорусских спортсменов. 

"У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову", - отметил глава государства. 

 

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