Продолжение истории. Лукашенко объяснил запись "бабло, мерседесы и телки" в блокноте у чиновника Сегодня, 12:06 2225 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко раскритиковал спортсменов за их мышление

Лукашенко сказал, что чиновник цитировал его.

18 декабря белорусский телеканал ОНТ показал совещание президента Александра Лукашенко о развитии летних видов спорта. Во время трансляции оператор показал крупным планом записи одного из чиновников. Кроме заметок по теме, в нем были строки: "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...".

Как пишет издание БЕЛТА 20 декабря на встрече с активом Минска Лукашенко прокомментировал этот инцидент. Он сказал, что чиновник цитировал его, а Лукашенко в свою очередь говорил о мышлении современных белорусских спортсменов.

"У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову", - отметил глава государства.