Продолжение истории. Disney заказала постер у 88-летней бабушки, которая великолепно рисует в Paint Сегодня, 15:20 158 Цей матеріал також доступний українською conchagzaera via Instagram

Коммерческий успех настиг 88-летнюю испанскую пенсионерку, которая рисует картины в редакторе Paint.

Кинокомпания Dysney заказала 88-летней художнице Конча Гарсия Саейре постер для испанской премьеры фильма Мэри Поппинс. Результат работы она опубликовала в своем Instagram.

Для меня было большой честью, что в Disney захотели, чтобы я объявила премьеру фильма Мэри Поппинс в Испании. Она состоится 21 декабря, и я с нетерпением хочу его увидеть, мне всегда это нравилось

Женщина рассказала, что пошла в школу рисования уже на пенсии, но из-за болезни мужа ей пришлось ее бросить. Тогда дети подарили ей компьютер. Конча Гарсия Саейра начинала с простых рисунков постепенно усложняя их и добавляя тени, перспективу, смешивание красок. Сейчас на ее Instagram подписаны 180 тысяч человек.