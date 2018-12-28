Продолжение истории. Disney заказала постер у 88-летней бабушки, которая великолепно рисует в Paint
Коммерческий успех настиг 88-летнюю испанскую пенсионерку, которая рисует картины в редакторе Paint.
Кинокомпания Dysney заказала 88-летней художнице Конча Гарсия Саейре постер для испанской премьеры фильма Мэри Поппинс. Результат работы она опубликовала в своем Instagram.
Для меня было большой честью, что в Disney захотели, чтобы я объявила премьеру фильма Мэри Поппинс в Испании. Она состоится 21 декабря, и я с нетерпением хочу его увидеть, мне всегда это нравилось
Женщина рассказала, что пошла в школу рисования уже на пенсии, но из-за болезни мужа ей пришлось ее бросить. Тогда дети подарили ей компьютер. Конча Гарсия Саейра начинала с простых рисунков постепенно усложняя их и добавляя тени, перспективу, смешивание красок. Сейчас на ее Instagram подписаны 180 тысяч человек.
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