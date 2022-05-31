«Притула продал перепичку — купил F16». Шутки Сети о возможностях украинского телеведущего собрать средства на нужды ВСУ 31 мая, 22:34 Цей матеріал також доступний українською За сколько этот купят? Ответ должен быть в секундах (Фото:ukrainearmedmemes/Instagram)

Пока Евровидение официально пообещало группе Kalush Orchestra передать второй хрустальный микрофон за победу в конкурсе, в Сети продолжаются шутки о возможностях украинского телеведущего и актера Сергея Притулы продать что угодно и собрать средства на нужды ВСУ. Отметим, что первый микрофон и панамку одного из певцов ему удалось разыграть на аукционе за 900 тысяч долларов и 11 миллионов соответственно. НВ собрало последние мемы и шутки украинцев о Притуле.

О том, что Kalush Orchestra получат еще один хрустальный микрофон, сообщили на официальном YouTube-канале Евровидения.

Избежать мемов об этом было невозможно.

Особенно в Твиттере.

Видео дня

Между тем, организаторов Евровидения представляют так:

Напомним, что в воскресенье, 29 мая, группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продали хрустальный микрофон за победу на Евровидении-2022 на благотворительном аукционе. Об этом украинский телеведущий сообщил в своих соцсетях.

Инициативу поддержал также городской глава Львова Андрей Садовый, опубликовавший фото вместе с украинским телеведущим в розовых панамках.

Уже появляются предложения после победы Украины в войне назначить Сергея Притула Председателем государственной налоговой.

Комик и музыкант Иван Марунич придумал способ вернуть доллар по цене 8 гривен.

У нардепа от Слуг Народа Романа Грищука тоже есть бизнес-идея для Притулы.

А без мемов никуда.

Все полученные средства — 11 миллионов гривен и 900 тысяч долларов — потратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении 2022 года. Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей - 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье - Испания (459 голосов). Это уже третья победа Украины в международном песенном конкурсе Евровидение.

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