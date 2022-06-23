«А когда уже откроют сбор на ядерку?». Украинцы обсуждают новость о том, как Притуле удалось собрать 300 млн грн на два Байрактара за сутки

23 июня, 16:43
Цей матеріал також доступний українською
Не время экономить (Фото:Nataliia Bushkovska/Facebook)

Не время экономить (Фото:Nataliia Bushkovska/Facebook)

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула сообщил, что за сутки ему удалось собрать около 300 млн грн. 22 июня он открыл большой сбор средств на масштабный проект: в течение недели, с 22 по 29 июня, он собирает средства на три Байрактара для ВСУ (уже удалось собрать на два). Украинцы шутят о том, что скоро Притула откроет сбор на ядерку, приобретет для ВСУ армию США и даже купит Венгрию. НВ собрало последние посты.

Новостью о том, что только за сутки удалось собрать средства на два Байрактара, поделился сам Притула в своих соцсетях.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/582725736545364

Журналистка Наталья Бушковская даже мем приготовила для нового сбора.

Видео дня
https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/10160123864234339

Иллюстратор Александр Грехов изобразил, что будет, если Притула вдруг откроет сбор на ядерное оружие.

https://twitter.com/grekhov/status/1539683679080964096

Украинцы, собственно, готовы и к этому.

https://twitter.com/Poll_in/status/1539671436675219456

Блогер Антон Ходза напоминает, что украинцы — титаны!

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216331982092025

Комик и музыкант Иван Марунич агитирует подписчиков сбросить на третий Байрактар. Не важно, сколько: 10, 20 или 100 грн. Каждая копейка — это большой вклад!

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5301694793218429

Притуле даже успели стихи посвятить!

https://www.facebook.com/podufalov/posts/10222519827887947

Какие времена — такие и мечты!

@ivasyk.telesyk.48 Dream big 😁@Игорь Лаченков @Сергій Притула #байрактар #лачен #притула ♬ ZENIT - ONUKA

Как понять, что рядом с вами хороший человек.

@aryzhuk Летіть до @prytulafoundation і донатьте🚀 #українськийтікток #війнавукраїні #йобанаблятьрусня #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ original sound - Tootii__.e🪐🤍

Теперь ждем, когда Притула купит армию США.

Байрактары — это святое.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/139638925382092

Суммарно на 23 июня Притуле удалось собрать 366 млн грн. «Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно имеем 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на ДВА БАЙРАКТАРА! ДВА ЗА СУТКИ!!! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!» — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=VhUaVa1PeAA&feature=emb_imp_woyt

В своем видеообращении к украинцам Притула поблагодарил всех, кто пожертвовал средства на закупку Байрактаров.

Напомним, что в Сети продолжаются шутки о возможностях украинского телеведущего и актера Сергея Притулы продать что угодно и собрать средства на нужды ВСУ. НВ собрало последние мемы и шутки украинцев о Притуле.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Притула Байрактар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X