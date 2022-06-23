«А когда уже откроют сбор на ядерку?». Украинцы обсуждают новость о том, как Притуле удалось собрать 300 млн грн на два Байрактара за сутки 23 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Не время экономить (Фото:Nataliia Bushkovska/Facebook)

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула сообщил, что за сутки ему удалось собрать около 300 млн грн. 22 июня он открыл большой сбор средств на масштабный проект: в течение недели, с 22 по 29 июня, он собирает средства на три Байрактара для ВСУ (уже удалось собрать на два). Украинцы шутят о том, что скоро Притула откроет сбор на ядерку, приобретет для ВСУ армию США и даже купит Венгрию. НВ собрало последние посты.

Новостью о том, что только за сутки удалось собрать средства на два Байрактара, поделился сам Притула в своих соцсетях.

Журналистка Наталья Бушковская даже мем приготовила для нового сбора.

Видео дня

Иллюстратор Александр Грехов изобразил, что будет, если Притула вдруг откроет сбор на ядерное оружие.

Украинцы, собственно, готовы и к этому.

Блогер Антон Ходза напоминает, что украинцы — титаны!

Комик и музыкант Иван Марунич агитирует подписчиков сбросить на третий Байрактар. Не важно, сколько: 10, 20 или 100 грн. Каждая копейка — это большой вклад!

Притуле даже успели стихи посвятить!

Какие времена — такие и мечты!

Как понять, что рядом с вами хороший человек.

Теперь ждем, когда Притула купит армию США.

Байрактары — это святое.

Суммарно на 23 июня Притуле удалось собрать 366 млн грн. «Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно имеем 366 000 000 гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на ДВА БАЙРАКТАРА! ДВА ЗА СУТКИ!!! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!» — добавил он.

В своем видеообращении к украинцам Притула поблагодарил всех, кто пожертвовал средства на закупку Байрактаров.

Напомним, что в Сети продолжаются шутки о возможностях украинского телеведущего и актера Сергея Притулы продать что угодно и собрать средства на нужды ВСУ. НВ собрало последние мемы и шутки украинцев о Притуле.



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