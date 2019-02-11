"Пришли свои горячие фотки, и я примчусь к тебе". Илон Маск пофлиртовал с Марсом в Twitter 11 февраля, 15:23 2506 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Изобретатель и основатель SpaceX и Tesla пофлиртовал в Twitter с аккаунтом планеты Марс.

Исходный пост, с которого началась переписка, был удален, однако один из комментаторов успел сделать скриншот всего треда.



Общение началось с твита пользовательницы под ником laineyjanelle, которая написала: "Хочу переехать на Марс. Там нет мужчин!". На что Марс ответил: "Я не хочу тебя. Только Илона".

После этого сам инженер присоединился к диалогу: "Я тоже тебя хочу, детка".

I want you too baby https://t.co/Lxi0LQz5rc — Elon Musk (@elonmusk) 8 февраля 2019 г.

На вопрос, когда же он приедет, Маск попросил "прислать ему горячих фоток, и он примчится". В ответ он получил желанную фотографию и эмодзи с поцелуем.

Завершился тред шуткой Маска: "Слава богу сейчас не ноябрь". Это отсылка к известному мему-челленджу No Nut November, в ходе которого пользователи пытаются воздержаться от мастурбации на протяжении всего ноября.