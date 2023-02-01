«Прилеты будешь фотографировать?». В TikTok завирусилась бесстрашная реакция жительницы Бахмута на обстрелы РФ

1 февраля, 13:07
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Бесстрашие женщины вдохновила пользователей на пародии (Фото:Коллаж NV)

Бесстрашие женщины вдохновила пользователей на пародии (Фото:Коллаж NV)

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения РФ даже самые разрушительные удары оккупантов для некоторых украинцев успели стать настолько привычными, что уже даже не пугают.

Одной из них является бесстрашная жительница Бахмута Донецкой области, который сейчас является одной из самых горячих точек фронта.

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В соцсетях завирусилось видео, на котором она обыденным тоном предлагает снять очередной обстрел города российскими войсками, будто это какое-то развлекательное зрелище.

Видео дня

«Ты будешь прилеты фотографировать? Идем тогда сюда», — позвала женщина, не обращая внимание на смертельную опасность.

В свою очередь пользователей соцсетей такая реакция на обстрел вдохновила на забавные пародии.

@tetya_mottya 😂😂 инст: tetya_mottya_ #мотя ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@masha_vasha_k #курспротікток #вашамаша #зсу ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@barylnyk #харків #харьков #поезд #железнаядорога #проводник #плацкарт #ракета ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@queen__academy

Inst: queen__a.c.a.d.e.m.y

♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@gidigirlvikky #Victoria💙💛 #StandWithUkraine #gidigirlvikky #gidigirl #славаукраїні #GloryToUkraine #fypシ #UkraineWillWin #fyp #Ukraine🇺🇦 #харків #разомдоперемоги🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@radical.culture.ua Це було б смішно, якби не було так сумно, щодо їхніх публікацій прильотів. #українськийтікток #ukraine🇺🇦 #україна #харків #українськийтікток🇺🇦 #тіктокукраїнською #українськийконтент #ukraine #pov #armyukraine #арміяукраїни #українською ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@hellovanyaaa #україна #леопарди #німеччина ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@mikhail_mykl Реальное видео через минуту после прилета РСЗО В СОСЕДНЮЮ КОМНАТУ. Никто не пострадал. #одиндома #незламнийнікополь #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@i_korchagin #зеленський ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@__smirnovchik__ Инст:__smirnovchik__ Наши будни в сторис 🤰 #семьясмирновых#смирновы#беременность#роды#днепр#вагітність#дніпро#україна#войнавукраине ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@user_strannaya #доброговечорамизукраїни ♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
@ssikarioo

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@nago_day

Работа во время прилёта💇🏼‍♀️

♬ оригинальный звук - Vilna_Ukraina_2023
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Флешмоб Бахмут TikTok Война России против Украины

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