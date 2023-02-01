«Прилеты будешь фотографировать?». В TikTok завирусилась бесстрашная реакция жительницы Бахмута на обстрелы РФ 1 февраля, 13:07 Бесстрашие женщины вдохновила пользователей на пародии (Фото:Коллаж NV)

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения РФ даже самые разрушительные удары оккупантов для некоторых украинцев успели стать настолько привычными, что уже даже не пугают.

Одной из них является бесстрашная жительница Бахмута Донецкой области, который сейчас является одной из самых горячих точек фронта.

В соцсетях завирусилось видео, на котором она обыденным тоном предлагает снять очередной обстрел города российскими войсками, будто это какое-то развлекательное зрелище.

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«Ты будешь прилеты фотографировать? Идем тогда сюда», — позвала женщина, не обращая внимание на смертельную опасность.

В свою очередь пользователей соцсетей такая реакция на обстрел вдохновила на забавные пародии.