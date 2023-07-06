Актер без Оскара. В соцсетях обсуждают нелепую маскировку Пригожина — фото 6 июля, 13:11 На большинстве снимков Пригожин похож на стереотипного ближневосточного диктатора (Фото:nexta_tv/Twitter)

Во время обыска в особняке основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в день его военного мятежа российские силовики, помимо прочего, обнаружили фальшивые документы на разные имена, а также парики и накладные бороды.

Как выяснилось, военный преступник использовал весь этот «шпионский» реквизит в целях конспирации во время своих зарубежных поездок.

Фото: nexta_tv/Twitter

Фото: nexta_tv/Twitter

Позже в соцсетях появились и фото с Пригожиным в разных образах, которые сразу же вызвали шквал насмешек со стороны пользователей.

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Дело в том, что маскировка главаря вагнеровцев выглядит настолько неестественной, что он в ней больше похож на плохо загримированного актера какого-то провинциального театра.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Многие также отмечают, что на большинстве снимков он похож на стереотипного ближневосточного диктатора.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, несмотря на свой путч, в РФ Пригожин особо не маскируется, и спокойно себе ходит по Санкт-Петербургу в обычной медицинской маске.

Пригожин в со своей охраной в Петербурге улаживает свои дела. pic.twitter.com/ZqJWW1rKMm — Zönöv (@zonov_sl) June 30, 2023

Более того, около 10 млрд рублей и оружие, которое было изъято во время обыска, ему уже вернули.