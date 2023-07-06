Актер без Оскара. В соцсетях обсуждают нелепую маскировку Пригожина — фото

6 июля, 13:11
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На большинстве снимков Пригожин похож на стереотипного ближневосточного диктатора (Фото:nexta_tv/Twitter)

На большинстве снимков Пригожин похож на стереотипного ближневосточного диктатора (Фото:nexta_tv/Twitter)

Во время обыска в особняке основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в день его военного мятежа российские силовики, помимо прочего, обнаружили фальшивые документы на разные имена, а также парики и накладные бороды.

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Как выяснилось, военный преступник использовал весь этот «шпионский» реквизит в целях конспирации во время своих зарубежных поездок.

nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Позже в соцсетях появились и фото с Пригожиным в разных образах, которые сразу же вызвали шквал насмешек со стороны пользователей.

Видео дня

Дело в том, что маскировка главаря вагнеровцев выглядит настолько неестественной, что он в ней больше похож на плохо загримированного актера какого-то провинциального театра.

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https://twitter.com/nexta_tv/status/1676724422550466560
https://twitter.com/LCplLarry/status/1676751700680400896
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Многие также отмечают, что на большинстве снимков он похож на стереотипного ближневосточного диктатора.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/crposlo/status/1676724932061872129

Впрочем, несмотря на свой путч, в РФ Пригожин особо не маскируется, и спокойно себе ходит по Санкт-Петербургу в обычной медицинской маске.

Более того, около 10 млрд рублей и оружие, которое было изъято во время обыска, ему уже вернули.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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