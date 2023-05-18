Буквально молит о помощи. Из-за ситуации в Бахмуте Пригожин начал пресмыкаться перед Шойгу и Герасимовым — аудио 18 мая, 15:22 Пригожин жалуется, что из-за бегства российских военных фланги начали сыпаться (Фото:RuFailedState/Twitter)

Из-за успешного продвижения украинских войск в районе Бахмута главарю ЧВК Вагнера приходится уже буквально пресмыкаться перед руководством минобороны РФ, чтобы заручиться поддержкой российской армии.

Еще несколько недель назад он позволял себе прямые оскорбления в адрес главы ведомства Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, требуя увеличить поставки боеприпасов его подразделениям.

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Более того, Пригожин угрожал, что его частная армия покинет Бахмут, если его требования не будут выполнены, однако в минобороны РФ ему пригрозили ответственностью за госизмену.

После этого главарь наемников потребовал, чтобы высшее военное руководство лично прибыло на фронт для непосредственного управления войсками, намекая на его трусость и некомпетентность.

Однако, после освобождения Силами обороны более 20 кв/км в северных и южных окрестностях Бахмута его риторика серьезно смягчилась, и, если раньше Пригожин публично называл Шойгу и Герасимова «пи*арасами», то сейчас уже обращается к ним по имени-отчеству.

«К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги. Я обращаюсь к высшему руководству министерства обороны публично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кужугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти. Еще несколько дней. Упритесь, как можете. Сделайте все от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались», — призвал главарь вагнеровцев, рассчитывая выиграть для себя еще немного времени.