Пригожин показал своих «лучших» бойцов, которым предстоит спасать ВС РФ в Бахмуте — видео

25 мая, 17:02
Поделиться:
Сами «Биба и Боба» от плана Пригожина, судя по всему, не в восторге (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Сами «Биба и Боба» от плана Пригожина, судя по всему, не в восторге (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Российский военный преступник и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, объявивший о выводе своей частной армии из Бахмута, продолжает издеваться над ВС РФ, которым теперь предстоит самостоятельно сдерживать ВСУ на этом направлении.

Читайте также:
«За родину!». Безоружный российский генерал Лапин штурмовал пустую улицу под Грайвороном — видео

Понимая, что положение, в котором окажутся российские военные после начала украинского контрнаступления, мягко говоря, не завидное, он откровенно троллит их, предоставляя в качестве поддержки целых двух наемников, сама внешность которых говорит о том, что шансов у оккупантов практически нет.

Видео дня

Читайте также:

Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord «Искренне заинтересован в поражении России». В какую игру играет Пригожин, строя новый миф для россиян — объясняет политэксперт

«Два человека, которых мы оставляем военным. „Бибер“ и „Долик“. Вот это Бибер (правый), вот это Долик (левый). Как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Все. Если что, они вместе с ними», — издевается главарь вагнеровцев, уже навостривший лыжи перед бегством из одной из самых горячих точек фронта, где он, по собственным признаниям, потерял около 20 тысяч человек, а, согласно данным США, общие потери РФ там составили и вовсе более 100 тысяч.

https://twitter.com/sternenko/status/1661631982965538816

В свою очередь пользователи сразу же обратили внимание, что сами «Биба и Боба», судя по выражениям их лиц, от плана Пригожина далеко не в восторге.

Читайте также:
«Мы рискуем прос*ать Россию». Пригожин прогнозирует проигрыш в войне с Украиной
https://twitter.com/madgolub/status/1661689782689251328

Ранее главарь наемников дал довольно откровенное интервью, в котором признал, что никакого «нацистского режима» в Киеве нет, войска РФ провалились по всем фронтам, а ВСУ при этом лишь усилились, став одной из мощнейших армий в мире.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Троллинг Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X