Пригожин показал своих «лучших» бойцов, которым предстоит спасать ВС РФ в Бахмуте — видео 25 мая, 17:02 Сами «Биба и Боба» от плана Пригожина, судя по всему, не в восторге (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Российский военный преступник и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, объявивший о выводе своей частной армии из Бахмута, продолжает издеваться над ВС РФ, которым теперь предстоит самостоятельно сдерживать ВСУ на этом направлении.

Понимая, что положение, в котором окажутся российские военные после начала украинского контрнаступления, мягко говоря, не завидное, он откровенно троллит их, предоставляя в качестве поддержки целых двух наемников, сама внешность которых говорит о том, что шансов у оккупантов практически нет.

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«Два человека, которых мы оставляем военным. „Бибер“ и „Долик“. Вот это Бибер (правый), вот это Долик (левый). Как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Все. Если что, они вместе с ними», — издевается главарь вагнеровцев, уже навостривший лыжи перед бегством из одной из самых горячих точек фронта, где он, по собственным признаниям, потерял около 20 тысяч человек, а, согласно данным США, общие потери РФ там составили и вовсе более 100 тысяч.

В свою очередь пользователи сразу же обратили внимание, что сами «Биба и Боба», судя по выражениям их лиц, от плана Пригожина далеко не в восторге.

Ранее главарь наемников дал довольно откровенное интервью, в котором признал, что никакого «нацистского режима» в Киеве нет, войска РФ провалились по всем фронтам, а ВСУ при этом лишь усилились, став одной из мощнейших армий в мире.

