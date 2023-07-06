Такого вы не ожидали. Пропаганда РФ показала, что нашли в особняке Пригожина во время обыска — фото

6 июля, 12:13
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Часть изъятого во время обыска Пригожину уже вернули (Фото:nexta_tv/Twitter)

Часть изъятого во время обыска Пригожину уже вернули (Фото:nexta_tv/Twitter)

Кремлевская пропаганда обнародовала снимки, сделанные во время обыска в особняке основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в день его военного мятежа.

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В частности, российские силовики изъяли оттуда целый арсенал оружия и наличные на сумму более 10 млрд рублей.

nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Однако, самым интересным оказалось отнюдь не это.

Среди прочего, дома у главаря российских наемников обнаружили специальную комнату для молитв, обставленную старинными иконами и прочими религиозными принадлежностями, а также настоящую больничную палату с реанимационным оборудованием.

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nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter
nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Естественно, не могло обойтись и без кувалды, как главного атрибута, с которым плотно ассоциируется ЧВК Вагнера, украшенной надписью: «На случай важных переговоров».

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При этом размер личного инструмента Пригожина оказался настолько огромным, что просто не может не наталкивать на мысли о его комплексах.

nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Еще одной характерной деталью является висевшее на стене огромное фото в рамке, на котором изображены валяющиеся на песке отрубленные человеческие головы.

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nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Помимо прочего во время обыска были также найдены золотые слитки, поддельные документы и даже парики, которыми Пригожин, вероятно, пользовался в целях конспирации во время своих поездок по миру.

nexta_tv/Twitter
Фото: nexta_tv/Twitter

Стоит также отметить, что изъятые наличные и оружие, среди которых и наградной Glock от главы минобороны Сергея Шойгу, согласно имеющимся данным, ему уже вернули.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Обыск Переворот Путч Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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