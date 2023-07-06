Такого вы не ожидали. Пропаганда РФ показала, что нашли в особняке Пригожина во время обыска — фото
Часть изъятого во время обыска Пригожину уже вернули (Фото:nexta_tv/Twitter)
Кремлевская пропаганда обнародовала снимки, сделанные во время обыска в особняке основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в день его военного мятежа.
В частности, российские силовики изъяли оттуда целый арсенал оружия и наличные на сумму более 10 млрд рублей.
Однако, самым интересным оказалось отнюдь не это.
Среди прочего, дома у главаря российских наемников обнаружили специальную комнату для молитв, обставленную старинными иконами и прочими религиозными принадлежностями, а также настоящую больничную палату с реанимационным оборудованием.
Естественно, не могло обойтись и без кувалды, как главного атрибута, с которым плотно ассоциируется ЧВК Вагнера, украшенной надписью: «На случай важных переговоров».
При этом размер личного инструмента Пригожина оказался настолько огромным, что просто не может не наталкивать на мысли о его комплексах.
Еще одной характерной деталью является висевшее на стене огромное фото в рамке, на котором изображены валяющиеся на песке отрубленные человеческие головы.
Помимо прочего во время обыска были также найдены золотые слитки, поддельные документы и даже парики, которыми Пригожин, вероятно, пользовался в целях конспирации во время своих поездок по миру.
Стоит также отметить, что изъятые наличные и оружие, среди которых и наградной Glock от главы минобороны Сергея Шойгу, согласно имеющимся данным, ему уже вернули.