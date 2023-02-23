«Груз 200, мы вместе». Пригожин «анонсировал» свою ликвидацию — видео

23 февраля, 16:35
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Записав пропагандистское видео, Пригожин сразу же побежал в укрытие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Записав пропагандистское видео, Пригожин сразу же побежал в укрытие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

На фоне открытого конфликта с минобороны РФ основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отчаянно пытается выслужиться перед главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

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Для этого российский военный преступник записал пропагандистское видео, которое призвано продемонстрировать его «успехи» в районе Бахмута Донецкой области.

Спрятавшись за спинами своих наемников вдали от позиций ВСУ, он поздравил российских оккупантов с так называемым «днем защитника отечества», после чего как можно быстрее побежал к ближайшему укрытию.

Видео дня

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https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1628747336502370305
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Вероятно, таким образом главарь вагнеровцев пытался продемонстрировать, будто ситуация вокруг Бахмута находится под его контролем, хотя на самом деле речь идет лишь о частных тактических прорывах, которые заканчиваются для его наемников контратаками ВСУ и зачисткой.

На пользователей соцсетей данная постановка особого впечатления не произвела, однако они обратили внимание на довольно показательную надпись «Груз 200, мы вместе» на бронежилете Пригожина, буквально «анонсирующую» его скорую ликвидацию.

https://twitter.com/sternenko/status/1628737277554835459
https://twitter.com/SalavatDautov/status/1628742544052846599
https://twitter.com/Olenka_Step/status/1628742556358959104
https://twitter.com/plaamu/status/1628745148619190272
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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