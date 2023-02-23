«Груз 200, мы вместе». Пригожин «анонсировал» свою ликвидацию — видео 23 февраля, 16:35 Записав пропагандистское видео, Пригожин сразу же побежал в укрытие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

На фоне открытого конфликта с минобороны РФ основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отчаянно пытается выслужиться перед главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Для этого российский военный преступник записал пропагандистское видео, которое призвано продемонстрировать его «успехи» в районе Бахмута Донецкой области.

Спрятавшись за спинами своих наемников вдали от позиций ВСУ, он поздравил российских оккупантов с так называемым «днем защитника отечества», после чего как можно быстрее побежал к ближайшему укрытию.

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Вероятно, таким образом главарь вагнеровцев пытался продемонстрировать, будто ситуация вокруг Бахмута находится под его контролем, хотя на самом деле речь идет лишь о частных тактических прорывах, которые заканчиваются для его наемников контратаками ВСУ и зачисткой.

На пользователей соцсетей данная постановка особого впечатления не произвела, однако они обратили внимание на довольно показательную надпись «Груз 200, мы вместе» на бронежилете Пригожина, буквально «анонсирующую» его скорую ликвидацию.