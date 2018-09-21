Почему слон. Проект Шукай установил в Киеве новую мини-скульптуру

Слон уже бывал на том месте

Проект Шукай установил в Киеве возле Арки дружбы народов девятую мини-скульптуру. Рассказываем почему - слон.

Шукай - это туристический проект, который показывает символы Киева в виде маленьких бронзовых миниатюр, которые нужно отыскать.

Новую скульптуру представила куратор проекта Юлия Бевзенко.

Она написала, что слоненок - это копия фонтана, созданого архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века. Он стоял на месте, где был летний Купеческий клуб. Из его хобота била струя высотой 6 метров. Фонтан убрали в 70-х годах.

В рамках проекта Шукай уже установлены восемь бронзовых символов столицы.

Каштан

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевское сухае варенье

Экипаж

Киевский трамвай

Киевская плинфа (плитка)

Киевский фонтан

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