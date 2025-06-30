Вместе с толпой наслаждался музыкой. Президент Чехии посетил концерт AC/DC — его зафиксировали на фото
Президент Чехии посетил рок-концерт (Фото: Wojtek Balczun/Instagram)
В Праге прошел концерт легендарной рок-группы AC/DC, среди посетителей которого заметили и президента Чехии Петра Павела.
Фото с ним опубликовал 28 июня польский предприниматель и экс-глава Укрзализныци Войцех Бальчун. Также об этом сообщило медиа Radio Prague International.
Концерт состоялся возле чешского аэродрома Летняны, который считается «местом сбора» фанатов рок-музыки.
На музыкальное мероприятие собралось более 60 тысяч зрителей, среди которых заметили и чешского президента Петра Павела. Глава государства был одет в серую футболку с надписью названия группы. Как и все поклонники творчества AC/DC, он стоял возле сцены, без усиленной охраны и отдельной VIP-зоны. Чешский лидер без проблем снимал концерт на видео и общался со своими гражданами.
Петр Павел известен как активный сторонник Украины: за время его президентства Чехия передает ВСУ военную помощь, проводит подготовку украинских пилотов и участвует в восстановлении страны.
Павел также выступает за вступление Украины в Европейский Союз и НАТО и выражал готовность страны присоединиться к миротворческой миссии.