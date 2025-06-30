В Праге прошел концерт легендарной рок-группы AC/DC, среди посетителей которого заметили и президента Чехии Петра Павела .

Фото с ним опубликовал 28 июня польский предприниматель и экс-глава Укрзализныци Войцех Бальчун. Также об этом сообщило медиа Radio Prague International.

Петр Павел на концерте AC/DC / Фото: Wojtek Balczun/Instagram

Концерт состоялся возле чешского аэродрома Летняны, который считается «местом сбора» фанатов рок-музыки.

На музыкальное мероприятие собралось более 60 тысяч зрителей, среди которых заметили и чешского президента Петра Павела. Глава государства был одет в серую футболку с надписью названия группы. Как и все поклонники творчества AC/DC, он стоял возле сцены, без усиленной охраны и отдельной VIP-зоны. Чешский лидер без проблем снимал концерт на видео и общался со своими гражданами.

Петр Павел известен как активный сторонник Украины: за время его президентства Чехия передает ВСУ военную помощь, проводит подготовку украинских пилотов и участвует в восстановлении страны.

Павел также выступает за вступление Украины в Европейский Союз и НАТО и выражал готовность страны присоединиться к миротворческой миссии.