Угрожал Кении военным вторжением. Президенту Уганды пришлось извиняться за твиты его сына 6 октября, 18:58 Твиттер сводит с ума (Фото:Twitter)

Президент Уганды Йовери Мусевени принес извинения жителям Кении после того, как его сын Мухузи Кайнеругабу угрожал в Twitter вторгнуться в их страну. Об этом пишет BBC.

«Нам, моей армии и мне, не понадобилось бы и две недели, чтобы захватить Найроби», — пишет 48-летний генерал сухопутных войск Уганды Кайнеругабу.

После справедливого возмущения граждан обоих государств сын президента Уганды сказал, что кенийцы «могут расслабиться». «Я никогда не стал бы воевать с кенийской армией, потому что мой отец приказал мне никогда этого не пытаться делать! Поэтому наши люди в Кении должны расслабиться!» — написал Кайнеругаба.

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Президент Уганды в разговоре с президентом Кении Уильямом Руто заявил, что ему «очень жаль» из-за твитов его сына. «Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты, посланные генералом Мухузи, бывшим командующим сухопутными войсками. Для государственных служащих, гражданских или военных, некорректно комментировать или каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела братских стран», — сказал Мусевени.

Издание отмечает, что генерал Кайнеругабу известен своими противоречивыми твитами, в том числе постами в поддержку вторжения РФ в Украину.