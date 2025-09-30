«Разговариваем фактически каждый день». Польский президент пошутил, что общается с духом Юзефа Пилсудского о России

Об этом он сказал в интервью для Radio Zet. Под конец разговора ведущий иронично спросил, не встречал ли он случайно духа Пилсудского во время прогулок по президентскому дворцу.

Реклама

«Мы много разговариваем, чуть ли не каждый день на разные темы. То о польско-большевистской войне 1920 года, то о ситуации после российского вторжения, то об угрозах со стороны РФ. О парламенте часто разговариваем», — отшутился Кароль Навроцкий.

Он добавил, что Пилсудский сейчас был бы, «безусловно, полезным» для Польши, как и Иоанн Павел II.

Юзеф Клеменс Пилсудский — польский политический, военный и государственный деятель, первый глава возрожденного польского государства. Он возглавлял польские войска во время Польско-большевистской войны в 1919—1921 гг.

В то же время политика Пилсудского в отношении украинцев была неоднозначной. На словах декларировалось стремление к взаимопониманию, однако на практике правительство осуществляло полонизацию. Оно активно закрывало украинские школы и культурные учреждения, а также переселяло поляков на украинские территории.