«Богдан Хмельницкий, ты не поверишь». Как президент Польши Анджей Дуда пленил сердца всех украинцев

29 августа, 14:08
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Богдан, в это будет трудно поверить (Фото:ohmysofiia/TikTok)

Богдан, в это будет трудно поверить (Фото:ohmysofiia/TikTok)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла на территории своего государства миллионы украинских беженцев. Кроме этого, польский народ всячески поддерживает украинцев, а их президент Анджей Дуда стал хорошим другом не только главе государства Владимиру Зеленскому, но и каждому гражданину Украины. Ему посвящают кучу видео в TikTok, а НВ собрал самые милые.

Слова Дуды о его любви к Зеленскому во время его визита 23 августа в Киев. Это просто разрыв сердечка.

@ohmysofiia під час його вчорашнього візиту💔#українськийтікток #україна🇺🇦 #укртікток #анджейдуда #дуда #володимирзеленський #зеленський #andrzejduda #duda #volodymyrzelensky #zelensky #ukraine #war #війна #polska ♬ Another Love - Tom Odell

Девушки, а вы до сих пор оправдывайте парней, которые не могут проехаться 10 минут.

Видео дня

@natali_zavalijj 🇵🇱🤝🇺🇦 #🇵🇱🤝🇺🇦 #тіктокукраїна #🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #Дуда #polska #poland #деньпрапораукраїни #ukraine #війна2022 #рекомендації ♬ оригинальный звук - DJ VET

Богдан Хмельницкий сейчас пил бы успокоительное, если бы узнал, что поляки за Украину.

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Хочется простого, человеческого, чтобы тебя обнял Дуда.

@ohmysofiia це просто💔 #анджейдуда #володимирзеленський #зеленський #дуда #україна🇺🇦 #🇺🇦 #україна #duda #zelensky #війна #war #🇵🇱 #poland #ukraine #polska #andrzejduda ♬ оригінальний звук - Софія

Хейтеры скажут монтаж! (На самом деле, да, но если на минуточку представить…)

@ohmysofiia #українськийтікток #україна #володимирзеленський #зеленський #укртікток🇺🇦 #анджейдуда #дуда #volodymyrzelensky #zelensky #andrzejduda #duda ♬ оригінальний звук - Софія

Уже хочется это увидеть.

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Ни дня отдыха.

@mockingjess Та що ж таке, ну що ти вдієш #анджейдуда #володимирзеленський #борисджонсонюк #борисджонсон ♬ original sound - ZALIZNA LASTIVKA
@ohmysofiia #українськийтікток #україна🇺🇦 #укртікток #борисджонсон #джонсон #володимирзеленський #зеленський #війна #borisjohnson #jonson #джонсонюк #jonsonuk #volodymyrzelensky #zelensky #duda #andrzejdudatiktok #ukraine #war #poland #greatbritain ♬ оригінальний звук - Софія

Приготовьте салфетки перед тем, как смотреть видео.

@soleiroliavd #анджейдуда #зеленский #зеленскийпрезидент #зеленський #польща ♬ Wiosenny Bez - Julia Żugaj

Прекрасная разница.

@ohmysofiia #анджейдуда #україна🇺🇦 #🇺🇦 #укртікток #українськийтікток🇺🇦 #duda #andrzejduda #polska #poland #🇵🇱 #польща #полякиіукраїнці #поляки ♬ оригінальний звук - Софія

А это просто забавно.

@flari.228 @xu.tao_ стоп хейтинг рошен #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #перемогазанами💙💛💪 #рашапараша🇺🇦 #макрон #зеленский #анджейдуда #борисджонсон ♬ оригинальный звук - FLARI

Отметим, что во время визита 23 августа прошли переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегаций Украины и Польши. Они были посвящены ситуации в Украине, ее военной, экономической и гуманитарной поддержке, а также двустороннему сотрудничеству.

https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k

Также Дуда принял участие во втором саммите Крымской платформы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Польша Дружба Владимир Зеленский Анджей Дуда TikTok

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