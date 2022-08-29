«Богдан Хмельницкий, ты не поверишь». Как президент Польши Анджей Дуда пленил сердца всех украинцев 29 августа, 14:08 Богдан, в это будет трудно поверить (Фото:ohmysofiia/TikTok)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла на территории своего государства миллионы украинских беженцев. Кроме этого, польский народ всячески поддерживает украинцев, а их президент Анджей Дуда стал хорошим другом не только главе государства Владимиру Зеленскому, но и каждому гражданину Украины. Ему посвящают кучу видео в TikTok, а НВ собрал самые милые.

Слова Дуды о его любви к Зеленскому во время его визита 23 августа в Киев. Это просто разрыв сердечка.

Девушки, а вы до сих пор оправдывайте парней, которые не могут проехаться 10 минут.

Видео дня

Богдан Хмельницкий сейчас пил бы успокоительное, если бы узнал, что поляки за Украину.

Хочется простого, человеческого, чтобы тебя обнял Дуда.

Хейтеры скажут монтаж! (На самом деле, да, но если на минуточку представить…)

Уже хочется это увидеть.

Ни дня отдыха.

Приготовьте салфетки перед тем, как смотреть видео.

Прекрасная разница.

А это просто забавно.

Отметим, что во время визита 23 августа прошли переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегаций Украины и Польши. Они были посвящены ситуации в Украине, ее военной, экономической и гуманитарной поддержке, а также двустороннему сотрудничеству.

Также Дуда принял участие во втором саммите Крымской платформы.



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