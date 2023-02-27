Президента Чехии Павела заметили на концерте ТНМК. Пил чай из бумажного стакана под Файне мiсто Тернопiль — видео

27 февраля, 15:34
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Петр Павел выступает за активную поддержку Украины для защиты от РФ (Фото:Скриншот видео Александра Фоззи Сидоренко/Коллаж NV)

Петр Павел выступает за активную поддержку Украины для защиты от РФ (Фото:Скриншот видео Александра Фоззи Сидоренко/Коллаж NV)

Новоизбранного президента Чехии Петра Павела, который пришел на смену прокремлевскому Милошу Земану, заметили на благотворительном концерте группы Танок на майдані Конго в Праге.

Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook ее участник Александр Сидоренко, более известный как Фоззи.

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На нем видно, как 68-летний Павел стоит под сценой, попивая чай из бумажного стаканчика под знаменитую песню Файне мiсто Тернопiль культовой группы Брати Гадюкины в исполнении ТНМК.

Видео дня

«В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее», — прокомментировал Фоззи опубликованные кадры.

https://www.facebook.com/fozzey.metamorefozzey/posts/pfbid0Xa8jbXh5pPLKUeYZvtkFwJch19ZA1HZZGg52xftLWArNx5tEVM2ksjf6RhWvQDDFl

Бывший начальник Генштаба Чехии и экс-глава Военного комитета НАТО генерал Павел был избран президентом по итогам выборов, которые прошли в стране в феврале 2023 года.

Во время своей кампании он выступал за активную поддержку Украины оружием, в то время как его главный конкурент Андрей Бабиш настаивал на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Чехия Музыка Концерт Прага Петр Павел ТНМК

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