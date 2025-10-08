Аргентинский лидер стал рок-звездой на один вечер (Фото: Javier Milei/Facebook)

Аргентинский президент Хавьер Милей выступил во время презентации книги и культурное мероприятие превратилось в рок-концерт.

Это произошло 6 октября в Буэнос-Айресе, сообщает медиа CNN. Событие посетило около 15 тысяч человек, среди которых были как политические союзники так и молодые сторонники президента.

Как отмечает издание, Милей стремился активизировать свою электоральную базу перед парламентскими выборами 26 октября и дистанцироваться от спора из-за отставки одного из кандидатов от правящей партии «Свобода наступает».

Хосе Луис Эсперт, который баллотировался в нижнюю палату Конгресса от провинции Буэнос-Айрес, подал в отставку 5 октября из-за обвинений в получении денег от наркоторговца, хотя отрицал любые нарушения. На сцене Милей не касался этой темы прямо, но обнял Диего Сантилли, который заменил Эсперта во время кампании.

Хавьер Милей на концерте в Буэнос-Айресе / Фото: Javier Milei/Facebook

В конце концов презентацию книги Милея «Конструирование чуда» превратили в музыкальное шоу, которое транслировали вживую на государственном телевидении. Члены правящей коалиции исполнили девять рок-каверов.

Событие вызвало критику оппозиции: ее представители обвинили президента в отсутствии внимания к экономическим проблемам страны. Аргентина сейчас пытается накопить долларовые резервы для будущих долговых выплат.

Тем временем президента Чехии заметили на концерте AC/DC. Он был в толпе и наслаждался музыкой.